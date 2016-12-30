19 Марта
8:17
В Чехии напомнили о возможных претензиях на запад Украины
Оскар Крейчи — чешский политолог, профессор, комментируя визит в Киев премьеров Чехии, Польши, Словении, заявил, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.
8:04
В МИД РФ заявили о граничащей с расизмом борьбе со всем русским в Европе
Алексей Парамонов — директор первого европейского департамента МИД России — заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с расизмом.
8:04
В связи с жестокими обстрелами территории ДНР со стороны ВСУ, войска республики начали зачистку оккупационных сил Киева в Марьинке.
7:54
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта ЛНР
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.