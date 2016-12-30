Неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира.

Страницы западных и европейских СМИ переполнены дезинформацией и антироссийской истерией. Там не хотели и не хотят замечать терроризма и убийств жителей Донбасса, которые, не с согласившись государственным переворотом в стране, более восьми лет живут под гнётом военных карательных операций украинских нацистов.

Теперь боевики, прикрываясь мирным населением как живым щитом, пытаются нанести как можно больший урон стратегически важным объектам и российским защитникам. Однако замести следы своих преступлений боевикам не удастся. Современные концлагеря, испытания биологического оружия, расстрел мирного населения — все это отражено в многочисленных свидетельствах и документах.

Спецоперация идет по плану. 18 марта по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией Путин отмечал: «Так получилось, что начало операции совпало — совершенно случайно совпало — с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, — Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!«

Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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