Москва, , 23:26 — REGNUM Наталья Поклонская ведет себя очень странно и заставляет думать о ней как о симпатизанте Украины. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

«Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская ведёт себя очень странно, запретив в своём ведомстве подчиненным размещать символы спецоперации — буквы «Z» и «V». Есть и более удручающая информация о Поклонской, сейчас я ее проверяю», — сообщил политолог.

Напомним, что 24 февраля началась специальная операция по принуждению Украины к денацификации и демилитаризации. Символами спецоперации, размещаемой на военной технике, стали символы «Z» и «V».