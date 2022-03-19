Еженедельно зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«По оценкам, допрасходы перевозчиков 19 стран (США, Великобритания, Канада, Бельгия, Австрия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Франция, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — отмечается в сообщении.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть облетают, воздух будет чище», — иронизирует Иван Ф.

«Вот и пусть. Почему мы должны считать их потери?» — недоумевает Platon.

«За что боролись…» — добавил Alex.

«Итого всего-тона 150 лет облетов хватит отжатых у нас резервов. Скажем «спасибо» нашим экономистам», — с сарказмом написал Segey G.

«Они этого добивались», — отреагировал Михаил Ш.

«Санкции, они такие», — отметила Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрытое небо

«Это замечательно, что они расходуют. Зато мы теперь вообще никуда не летаем — ещё больше экономим!» — не без сарказма прокомментировал новость Serge.

«Два миллиарда долларов в год, это некритично», — считает Герман Д.

«Да ерунда. Главное, чтоб керосина летать хватило», — ответил Герману Д. Дмитрий П.

«Для бюджета крупной страны, может, и не критично. А вот для авиакомпаний очень даже накладно», — ответил Герману Д. Евгений Ж.

«Время, износ техники, уменьшение пропускной способности. Скорее всего, эти факторы не учитывались при подсчёте», — также ответил Герману Д. Roman S.

«Отлично, пускай дальше дебилы продолжают нести затраты, убытки, пусть банкротятся впоследствии», — отреагировал Александр П.

«Их, богатых, хрен поймёшь!» — написала Виктория Г.

«Нам надо отзеркалить европейцев — брать с них на экспортируемые в Россию товары свой углеродный налог, за то что их самолеты теперь стали сильнее загрязнять воздух около воздушного пространства России», — не без иронии подытожил Владимир С.

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