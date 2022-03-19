Москва, , 12:43 — REGNUM Еженедельно зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.

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Решение некоторых иностранных государств об одностороннем прекращении полетов для авиакомпаний РФ ограничили не только граждан РФ, но и негативно отразились на гражданах этих же государств.

В результате введенной ответной меры дальность перелетов для зарубежных компаний значительно возросла. Только перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тыс. км, а с использованием альтернативного маршрута — 11,2 тыс. км.

«По оценкам, допрасходы перевозчиков 19 стран (США, Великобритания, Канада, Бельгия, Австрия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Франция, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — отмечается в сообщении.