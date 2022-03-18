На фоне предложений от некоторых политиков и депутатов конфисковать имущество украинских олигархов в России интересен судебный спор, который развернулся в арбитраже. Российская фирма, подконтрольная офшору с Маршалловых островов, требует закрепить за ней право собственности на земельные участки в Крыму. Бенефициаром этого офшора может быть украинский олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Напомним, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил конфисковать имущество украинских олигархов, а деньги направить на восстановление Донбасса.

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

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Земельные споры

31 марта 2022 года арбитраж Севастополя заслушает иск компании «Руслайн Ко» к департаменту по имущественным и земельным отношениям города. В заявлении истец требует признать незаконным бездействие ответчика, которое выразилось в незаключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного на улице Генерала Мельника, 150 в Севастополе, и обязать департамент «в срок не более чем двадцать пять дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить подготовку и подписание в трех экземплярах проекта договора».

По данным публичной кадастровой карты, речь идёт о земельном участке площадью 20 999 кв. м, предназначенном для строительства и обслуживания торгового и автомобильного комплексов. Его кадастровая стоимость — 78 477 323,02 рубля. По адресу, указанному в иске, находится комплекс «Новацентр». Сеть «Новацентр» СМИ называли крымским вариантом «Эпицентра» — сети гипермаркетов, которые принадлежат украинским олигархам Александру и Галине Гереге. Семейная пара в списке Forbes фигурировала на шестом месте как владельцы «Эпицентр К» с состоянием 1,7 млрд долларов США.

(сс)Водник Супермаркет «Эпицентр» во Львове

Именно с олигархами Герега и связывают ООО «Руслайн Ко», выступающее истцом в данном деле.

ООО зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 мая 2014 года и на сегодня «прописано» в г. Пушкино Московской области. По основному виду деятельности ведёт подготовку к продаже собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1 758 726 800 рублей. Директор — Игорь Любченко, который также возглавляет севастопольскую компанию «ДСВ Пром» Сергея Дудко.

Владеет компанией «Руслайн Ко» компания «Дром Венчерс лимитед» с Маршалловых островов — 99,99% и некая Наталья Майер.

Фирму «Дром Венчерс лимитед» СМИ также связывали с олигархами Герега, но официально бенефициары офшора не раскрываются.

Примечательно: по одному адресу с «Руслайн Ко» «прописана» и фирма «Новацентр», принадлежащая с 2020 года некой Катерине Барткив, и ООО «Русстрой К», подконтрольное на 99% офшору с Кипра — EDLAGOR ENTERPRISES LIMITED. Небольшая доля в «Русстрой К» есть у московского бизнесмена Олега Воротного.

Компания «Русстрой К», в свою очередь, — владелец 99% доли в компании «Новацентр К» в Крыму, у которой 1,5 тыс. сотрудников. А «Новацентр К» владеет ещё и кубанской компанией «Мегастрой», руководит которой Артём Мищенко — владелец «Донстроя».

novacentr.ru Цитата из видео Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов « Новацентр»

Иные споры

Вышеупомянутая компания «Руслайн Ко» ещё трижды фигурировала в базе арбитражей России — в 2017—2018 годах.

Один из споров тянется до сих пор. 21 марта 2022 года по нему рассмотрят жалобу ответчиков, оставшихся недовольными вердиктом первой инстанции.

Решением арбитража Севастополя 19 апреля 2021 года был удовлетворен иск Минобороны России к правительству Севастополя, ряду региональных ведомств, нескольким предпринимателям и шести компаниям, в том числе «Руслайн Ко». Министерство истребовало из чужого незаконного владения земельный участок площадью 306 821 кв. м военного городка № 488 на хуторе Молочный (Севастополь). Истец также требовал признать самостроем постройки ответчиков и обязать снести их, но суд отказал в этой части иска.

Из материалов этого дела следует, что у компании «Руслайн Ко» на улице Отрадная, 15 есть два капитальных строения, а также земельный участок площадью 75 597 кв. м, расположенные на территории военного городка.

По данным из базы Росреестра, первый объект — нежилое здание площадью 18 578,7 кв. м, построенное в 1989 году, с кадастровой стоимостью 789 467 300,12 рубля (в собственность оформлено в июле 2015 года), а второй — двухэтажное здание (торговый комплекс) общей площадью 4871,9 кв. м, построенное в 2011 году и имеющее кадастровую стоимость 207 022 328,77 рубля. В собственность оба здания оформлены в июле 2015 года. При этом в торговом комплексе расположен гипермаркет «Новацентр», который СМИ называли крымским вариантом «Эпицентра» олигархов Гереги. На картах остановка возле него называется также символично — «Эпицентр».

Ещё один судебный спор, слушавшийся в марте 2022 года, также косвенно подтверждает связь «Руслайн Ко» с супругами Герега. В этом же деле участвовала компания «Эпицентр К».

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в рамках этого дела пыталось взыскать с обанкроченного АО «Симферопольский ремонтно-механический завод» и украинского ООО «Эпицентр К» в солидарном порядке 14 250 000 рублей стоимости восстановительного ремонта объекта гражданской обороны — убежища, но суд 2 марта 2022 года отказал в удовлетворении иска. Из материалов этого дела известно, что в августе 2011 года завод продал фирме «Эпицентр К» 588/1000 долей целого ряда объектов недвижимости из состава имущественного комплекса, а в 2012 году этому же ООО был предоставлен земельный участок площадью 4,8861 га.

ООО «Руслайн Ко» участвовало в этом споре на стороне ответчика — украинской фирмы «Эпицентр К» олигархов Гереги.

Также в 2017 году это же подмосковное ООО с офшорными корнями («Руслайн Ко») претендовало на выкуп без торгов участка, на котором в итоге обнаружилось убежище на 450 мест, а по адресу до сих пор числится гипермаркет «Новацентр». И снова в деле принимала участие уже упомянутая украинская фирма.

Таким образом, связи российской компании с украинскими олигархами косвенно подтверждаются и можно сделать вывод, что все эти годы олигархи Герега вели активный бизнес в России и имеют на её территории дорогостоящие активы.