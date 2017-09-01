Fitch понизило рейтинги ряда российских добывающих компаний
Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 18 российских добывающих компаний до уровня «CC», сообщается на сайте рейтинговой организации.
Речь идет о «Газпром нефти», «Татнефти», «Новатэке», «Лукойле», «Башнефти», «Северстали», НЛМК, ММК, «Евразе», «Металлоинвесте», «Норильском никеле», группах компаний «Петропавловск» и «Алроса», а также о СУЭК, «Сибуре», «Акроне», «Уралкалии» и «Фосагро».
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Цитата канала «Экономика».
Эксперт: мебель сети IKEA можно заменить товарами 6 тысяч российских компаний-производителей.
«Ассортимент российской мебели стал значительно шире, и наша мебельная промышленность сегодня может предложить намного больший выбор, чем IKEA. Это касается и ценового диапазона», — пояснил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.
Эксперт заметил, что российские производители пока всё еще сильно зависят от импортной фурнитуры для производства мебели — «сейчас, безусловно, ассортимент фурнитуры временно сократится, а сроки поставок увеличатся» ‑ и выразил надежду на то, что через какое-то время все наладится.
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