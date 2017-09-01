Западные страны усиливают до максимума санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения, грубо разрывая экономические связи, попирая право частной собственности и законы рынка и вынуждая частный бизнес уходить с российского рынка. По словам президента Владимира Путина, по экономике России сейчас наносится «массированный удар».

Принимая этот агрессивный вызов, российские власти на федеральном и региональном уровне разрабатывают и вводят меры по защите финансовой системы, различных сфер экономики, а также системообразующих отраслей и предприятий. При этом ситуация внешнего давления, по словам президента России, это «время возможностей, для того чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета».

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