Киев, , 14:44 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины составили 29 протоколов за нарушения коронавирусного карантина строительными гипермаркетами «Эпицентр», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 мая на заседании правительства.

По его словам, ещё один протокол был составлен в отношении скандального киевского ресторана «Велюр», принадлежащего депутату Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николаю Тищенко.

«Рестораны в городе Киев: «Виноградный хутор», «Mon Cher», «Велюр», «Fabius». Все эти рестораны нарушали, на наш взгляд, требования карантина. Есть место для административных протоколов. Считаю, что суды нас поддержат в этом», — рассказал Аваков.

Он добавил, что за три дня полицейские проверили 162 гипермаркета «Эпицентр» и «Новая линия». Выяснилось, что магазины в нарушение карантинных ограничений продавали не только средства защиты, но и другие товары, например, мебель.

Всего составлено 92 протокола, из них 29 касаются «Эпицентра», отметил министр внутренних дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сеть гипермаркетов «Эпицентр», принадлежащая депутату Верховной рады Украины Александру Гереге «прославилась» продажей товаров медицинского назначения, поставленных на Украину в качестве гуманитарной помощи без соответствующей ввозной пошлины.

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