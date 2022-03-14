Ни мальтийский паспорт, ни офшорная прописка, похоже, не помогли «Яндексу» сделать вид, что в России у него «просто бизнес, ничего личного». Вот и сейчас бизнес-палубу IT-спрута спешно покинули два иностранных топ-менеджера — члена совета директоров. А до этого бенефициара группы Аркадия Воложа исключили из списка долларовых миллиардеров. Наиболее яркие заявления офшора, зарабатывающего на россиянах, опубликованы на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ещё в начале марта на фоне вводимых западных санкций в одном из сообщений «Яндекс» заявлял, что ни одна из компаний Yandex N.V., ни одна из дочерних компаний, ни один из членов совета директоров или руководства, ни один из основных акционеров «не является объектом этих санкций». Спустя неделю последовало заявление, в котором «Яндекс» предупредил о рисках досрочного погашения бондов на $1,25 млрд по требованию. Что же происходит в компании, которая хоть корнями и уходит в Нидерланды, но числится в списке системно значимых для России? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Напомним, бизнес-структура «Яндекса» очень обширна и в некотором роде напоминает матрёшку: когда иностранная материнская компания создаёт дочерний актив в России, а тот в свою очередь создаёт ещё один и так далее. Помимо этого, у «Яндекса» — многочисленные зарубежные «дочки». В одном из своих мартовских сообщений группа сообщала, что материнская нидерландская компания имеет ряд прямых и косвенных дочерних компаний, расположенных за пределами России. На тот момент головная компания, а также прямые и косвенные зарубежные «дочки», в частности, владели средствами на сумму, эквивалентную примерно 370 млн долларов США наличными.

(сс)WikiFido Штаб-квартира Яндекса в Москве

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Санкции и последствия

В начале марта 2022 года на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось заявление «Яндекса». Из него следовало, что, несмотря на то, что акционеры и «дочерние» фирмы группы не являются объектом санкций, но из-за возможной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, задействованных в работе и при отсутствии замены, деятельность со временем может существенно пострадать. IT-гигант сообщал, что текущих мощностей центров обработки данных и других технологий, необходимых для работы, хватит им по крайней мере на работу в обычном режиме в течение следующих 12−18 месяцев.

Напомним, в середине февраля 2022 года «Яндекс» опубликовал итоги 2021 года и анонсировал прогнозные показатели 2022 года. За прошлый год у фирмы на 55% снизилась скорректированная чистая прибыль — с 17,9 до 8 млрд рублей. Чистый убыток составил 14,653 млрд рублей против чистой прибыли 2020 года — около 20,3 млрд рублей. При этом по итогам 2022 года свою выручку «Яндекс» планировал в районе 490−500 млрд рублей против 340−350 млрд рублей за 2021 год.

Эксперты отмечали рост стоимости акций компании после публикации годовой отчётности.

Уже в марте 2022 года (после объявления ЦБ РФ о закрытии Московской фондовой биржи на несколько дней) на сайте той же комиссии США «Яндекс» сделал важное заявление. Он предупредил, что в случае требования о досрочном погашении бондов на $1,25 млрд, возникнут сложности, так как компания не имеет достаточных ресурсов для полного погашения бондов — особенно если ей не позволят распределить дополнительные средства от российских дочерних компаний в адрес материнской компании в Нидерландах.

В том же сообщении «Яндекс» попытался «сохранить лицо», сообщая, что проводит планирование и решает, какие шаги можно предпринять. При этом особо отмечал, что ограничений на приобретение акций «Яндекс» у иностранных граждан нет, а сама компания работает в обычном режиме.

«Хотя мы не можем дать гарантии того, что текущая геополитическая ситуация и вызванные ею экономические события в России не окажут негативного влияния на нашу деятельность и финансовые результаты в будущем, мы готовы принять любые необходимые меры для сохранения денежных средств, рассмотрения вопроса о распределении капитала и надлежащего бюджетирования в этот период неопределенности. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации с санкциями и экспортным контролем, макроэкономическим климатом в России и оцениваем планы действий на случай непредвиденных обстоятельств», — говорилось в сообщении (перевод с английского).

Vladimir Isaev Аркадий Волож

Вакансии в совете директоров

На прошлой неделе стало известно, что также в марте 2022 года совет директоров «Яндекса» покинули сразу два человека — Эстер Дайсон и Илья Стребулаев (российско-американский финансовый экономист). При этом Дайсон была в должности независимого не исполнительного директора аж с 2006 года, а Стребулаев — с 2018 года.

В официальном сообщении не называлось причин ухода. Там же было обнародовано заявление председателя совета директоров Джона Бойнтона (президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc), что остальные члены совета директоров и он — американец будут поддерживать команду менеджеров и сотрудников «в эти исключительные времена», а также защищать интересы кредиторов, акционеров, пользователей и других заинтересованных сторон.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яндекс. Поиск

Попытка усидеть на двух стульях?

Одновременно с такими заявлениями актив группы — «Яндекс.Мессенджер», зарабатывающий для акционеров миллиарды рублей на пользователях в России, демонстрирует несколько однобокую информационную политику. Так, в «Яндекс.Картах» нельзя найти Луганскую и Донецкую народные республики, суверенитет которых признала Российская Федерация и ряд других государств. Помимо этого, модераторы платформы удалили заметку с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о состоянии Владимира Зеленского, без объяснения причины была заблокирована заметка ИА REGNUM о подписании президентом России Владимиром Путиным закона об изменениях в Бюджетном кодексе РФ для повышения устойчивости экономики страны, а также удалена новость с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно американских биолабораторий, функционировавших на Украине.

Стоит напомнить, что ФАС России уже выявляла у «Яндекса» нарушения. Например, дискриминацию сторонних сервисов в поисковике «Яндекса». Судебное дело, в котором группа оспаривала решение службы, в итоге закрыли от общественности и сам вердикт не доступен для ознакомления. Спор закончился подписанием мирового соглашения, то есть фактически признанием IT-компании обоснованности выданного ФАС предупреждения.

Не лишним будет вспомнить и о том, что в начале марта 2022 года сервис «Яндекс.Еда» сообщил своим клиентам об утечке персональных данных. Не всё гладко и с «Яндекс.Такси». Так уже в двух регионах (Кубань и Ленобласть) пытались через суд добиться запрета передавать заказы на услуги такси лицам, которые не имеют соответствующего разрешения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси» в Москве

В целом поведение «Яндекса» сейчас напоминает попытку усидеть на двух стульях, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.