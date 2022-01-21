Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Американо-британский фонд Janus Henderson Group недавно приобрел 7,6% акций «Яндекса», однако сейчас продал почти всю долю, как сообщает 20 января Techarctica со ссылкой на Американскую комиссию по ценным бумагам.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Janus Henderson Group являлась крупным акционером «Яндекса». По состоянию на конец 2021 года у фонда было 7,6% акций «Яндекса». В то время рыночная стоимость этого пакета составляла 1,23 миллиарда долларов. Сейчас после продажи у Janus Henderson Group осталось 0,08% акций «Яндекса».

Американские фонды начали активно покупать акции «Яндекса», начиная с 2019 года. Фонд Hardling Loevner приобрел 4,7% акций интернет-компании, группа американских фондов Capital Group владела 9,9% акций «Яндекса» по состоянию на начало 2021 года. Invesco принадлежало 8,1%, а FMR (Fidelity Investments) — 4,6%.

Бенефициаром «Яндекса» называют российского миллиардера с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. Активами в РФ он владеет через нидерландские офшоры, которым принадлежат юрлица в России. В России к «Яндексу» довольно много претензий, как со стороны власти, так и общества. ФАС РФ обнаружило со стороны «Яндекса» имеет место злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска».