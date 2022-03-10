Москва, , 17:56 — REGNUM В «Яндекс.Картах» нельзя найти Луганскую и Донецкую народные республики, суверенитет которых года признала Российская Федерация и ряд других государств. Территории ЛНР и ДНР в сервисе обозначаются как принадлежащие Украине.

ЛНР и ДНР на Яндекс.Картах

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые прописаны в конституции этих республик.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» пытается скрыть информацию о решениях Госдумы?