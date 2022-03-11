С момента начала специальной военной операции России на Украине более 280 иностранных компаний приостановили свою деятельность в нашей стране. Некоторые из них занимали не только определённый сегмент рынка, но и являлись крупными работодателями. Например, в той же шведской компании IKEA, которая заявила о приостановке своей деятельности, в России работают 12 тысяч человек. Пока все они получают зарплату. Но нельзя исключать, что работники этой и других крупных компаний могут оказаться на рынке труда. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях развернувшейся против России экономической войны у правительства должно быть чёткое понимание того, как обеспечить людей работой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

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Привлечение иностранных инвестиций было ошибкой?

В целях противодействия санкционной политике стран Запада российское правительство создало специальный оперативный штаб. Его возглавляет непосредственно премьер-министр Михаил Мишустин. Заместителями стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Одна из главных задач правительства на этом этапе — сохранение занятости, а значит, и приемлемого уровня жизни граждан. С целью не допустить массового сокращения работников Андрей Белоусов уже анонсировал такую меру, как процедура ускоренного банкротства иностранных предприятий. В отличие от депутатов Государственной думы, предлагающих национализировать предприятия компаний, покинувших Россию, правительственные чиновники пока более осторожны в оценках. Впрочем, похоже, что единственным серьёзным отличием ускоренного банкротства от национализации является лишь то, что в первом случае новым собственником станет не обязательно государство. В качестве иных мер поддержки уже объявлено о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, освобождение его от излишних административных барьеров.

Digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

Впрочем, эксперты отмечают, что об эффективности предпринятых мер пока говорить рано, и сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий правительства. Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов предлагает федеральной власти предпринять следующие экстренные шаги.

«Первое. Необходимо срочно искать новые рынки сбыта продукции, на экспорт которой наложены санкции. Причем нужно быть готовым к возможной конкуренции. Поэтому государство должно создать единую систему содействия нашим экспортерам в поисках новых рынков и обеспечить защиту их интересов.

Второе. В случае негативного сценария развития экономической ситуации вполне возможен возврат к государственному регулированию экономики, к плановой, а может быть, даже и к мобилизационной модели экономики.