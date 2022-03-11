Как сохранить занятость в России в условиях экономической войны?
С момента начала специальной военной операции России на Украине более 280 иностранных компаний приостановили свою деятельность в нашей стране. Некоторые из них занимали не только определённый сегмент рынка, но и являлись крупными работодателями. Например, в той же шведской компании IKEA, которая заявила о приостановке своей деятельности, в России работают 12 тысяч человек. Пока все они получают зарплату. Но нельзя исключать, что работники этой и других крупных компаний могут оказаться на рынке труда. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях развернувшейся против России экономической войны у правительства должно быть чёткое понимание того, как обеспечить людей работой.
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Привлечение иностранных инвестиций было ошибкой?
В целях противодействия санкционной политике стран Запада российское правительство создало специальный оперативный штаб. Его возглавляет непосредственно премьер-министр Михаил Мишустин. Заместителями стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Одна из главных задач правительства на этом этапе — сохранение занятости, а значит, и приемлемого уровня жизни граждан. С целью не допустить массового сокращения работников Андрей Белоусов уже анонсировал такую меру, как процедура ускоренного банкротства иностранных предприятий. В отличие от депутатов Государственной думы, предлагающих национализировать предприятия компаний, покинувших Россию, правительственные чиновники пока более осторожны в оценках. Впрочем, похоже, что единственным серьёзным отличием ускоренного банкротства от национализации является лишь то, что в первом случае новым собственником станет не обязательно государство. В качестве иных мер поддержки уже объявлено о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, освобождение его от излишних административных барьеров.
Впрочем, эксперты отмечают, что об эффективности предпринятых мер пока говорить рано, и сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий правительства. Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов предлагает федеральной власти предпринять следующие экстренные шаги.
Политолог Алина Жестовская ставит под сомнение целесообразность многолетней политики приоритета для иностранных инвесторов.
В то же время часть экспертов признаёт, что в обществе присутствует страх возможной потери работы. Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Назаров отмечает неизбежность проблем на кадровом рынке.
Вопрос безработицы решится, когда решится вопрос собственности
Вопросы безработицы беспокоят и региональные власти, особенно в тех субъектах, где иностранный капитал играл важную роль в структуре экономики, а это, в частности, регионы с крупными автомобильными заводами: Самарская область (выпускаемые на «АвтоВАЗе» автомобили производятся по французским технологиям), Калужская область (размещено производство немецких Volkswagen и Opel, шведской Volvo, французских Peugeot и Citroen, а ещё японских Mitsubishi), Ленинградская область (производства американской компании Ford), Татария (в рамках ОЭЗ «Алабуга» работает совместный завод российской Sollers и американской Ford, который производит Ford Transit) и ряд других регионов.
В то же время в некоторых субъектах региональные власти уже начинают принимать превентивные меры по возможному купированию безработицы. Так, в Башкирии, чтобы не допустить возникновения кризиса на рынке труда, в ежедневном режиме проводится мониторинг предприятий на предмет возможного увольнения там сотрудников. В случае высвобождения кадров региональная власть намерена их перераспределить по новым местам работы или переобучить. Для эффективной организации этой работы создаётся новый республиканский кадровый центр, который объединит в единую сеть все центры занятости республики, что позволит жителям получать услуги по поиску работы вне зависимости от места прописки.
Не допустить массовых задержек по зарплате и мониторить уровень безработицы намерены также власти Иркутской области. Для решения вопросов в сфере занятости населения в регионе планируется активизировать работу областной межведомственной комиссии и ее территориальных подразделений по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд. В Ивановской области с целью недопущения роста безработицы и борьбы с негативными последствиями санкций создан кризисный оперативный штаб во главе с губернатором.
При этом эксперты расходятся во мнении относительно возможностей регионов бороться с нарастающей безработицей.
Олег Иванов полагает, что в сложившихся условиях субъекты могут и должны активно себя проявить. Для этого им необходимо «найти подходящие государственные задачи, возможные для реализации в рамках общественных работ, организовать такие работы и т. д.».
В то же время Александр Назаров полагает, что ключевой вопрос региональных элит сегодняшнего дня — это не проблемы трудоустройства рабочих масс, а кто будет конечный собственник тех предприятий, которые попали в пучину геополитических перипетий.
Таким образом, можно ожидать, что в наибольшей степени безработица может затронуть регионы с высоким уровнем иностранного капитала в промышленности. В то же время субъекты с диверсифицированной экономикой (Московская область, Башкирия), основанной на добыче и переработке углеводородного сырья (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ), субъекты с высокой долей предприятий ВПК (Тульская область, Удмуртия), пожалуй, могут пострадать в меньшей степени. Хотя, безусловно, сокращение занятости в сфере услуг коснётся и их тоже.
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