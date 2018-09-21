Западные страны и компании продолжают вводить ограничения в отношении России в связи со спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Так, к эмбарго присоединились компании по продаже одежды, маркетплейсы, автоконцерны, мультимедиа-фирмы, технологические гиганты и многие другие. Ограничения также коснулись российских спортсменов, спортивных клубов и сборных страны.

Однако есть крупные компании, которые отказываются вводить санкции в отношении России. Так, в Coca-Cola заявили, что не планируют уходить с российского рынка; это заявление вызвало негодование на Украине, где сразу две сети супермаркетов в этой связи отказались от сотрудничества с корпорацией.

Правительство принимает ряд мер по поддержке экономической ситуации в России. Помимо этого, в некоторых городах вводятся дополнительные инструментарии экономической регулировки — в частности, в Москве будет создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики города.

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