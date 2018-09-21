5 Марта
10:36
Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink
Глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая американской компанией SpaceX, отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств». Об этом заявил глава компании Илон Маск.
10:34
В Новгородской области обеспечили трёхмесячный запас продуктов
В связи с изменившейся экономической обстановкой вокруг России в Новгородской области обеспечили запас продуктов в магазинах сроком на три месяца. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.
10:22
Депутаты Заксобрания Калужской области рассмотрят меры поддержки экономики
В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.