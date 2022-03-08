На фоне военной операции России на Украине русские рестораны в Нью-Йорке, США, пострадали от отмены броней, бойкота в социальных сетях и волны негативных отзывов в интернете, несмотря на то, что многие владельцы ресторанов сами являются выходцами с Украины. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Ужин в Эммаусе. 1601-02. фрагмент 3

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«Если я не увижу у ресторана табличку в поддержку Украины или что-то подобное, я тоже буду избегать российского бизнеса. Я никогда не знал украинца, который владел бы русским рестораном. Культуры заметно отличаются», — считает @ryanfield.

«В двух словах: русскими ресторанами управляют украинцы. Разве это не звучит странно? Почему бы им не назвать свой ресторан «украинским»? Или не существует такого понятия, как «украинская» еда. Если так, то нет никакой украинской еды, кроме русской. Еда, культура — все сводится к этому», — размышляет @ChristStructure.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский чернозем

«Большинство «русских» в Нью-Йорке приехали до 91-го года и являются выходцами с Украины или Кавказа. Они говорят вам, что они русские, потому что предполагают, что вы не знаете разницы. До недавнего времени они были правы», — рассказывает @CoopsieDazy.

«СМИ 2 года твердили, что демонизировать людей — это нормально, и теперь люди привыкли к этому», — напоминает @ShadenR0.

«В эти выходные мы побывали в ресторане «Света». Было поразительно вкусно, и мы были рады поддержать людей, которые владеют рестораном и работают в нем», — делится @MikeThomson22.

«Не позволяйте этим войнам в СМИ вводить вас в токсичное мышление «мы против них». Русский народ — не ваш враг. Русские иммигранты — не ваши враги. Мы не можем допустить повторения преступлений, совершенных против американцев японского происхождения и американцев арабского происхождения», — призывает @lpmi.

«Потому что слишком многие не могут отделить народ от правительства. Многие россияне не хотят никому вреда. Народ США не несет ответственности за то, что делает наше правительство, а российский народ не несет ответственности за то, что делает его правительство», — подчеркивает @yesmam47.

«Простое решение — ребрендинг под украинский ресторан», — предлагает @EdwardC58647934.

«А всем афроамериканцам, наверное, будет легко перекраситься, чтобы сойти за белых», — отвечает @GStanley1966.

«Они должны подавать украинские блюда», — заявляет @NedaEmrani.

Own work Украинский борщ

«Почему они должны что-то делать? Они не виноваты в происходящем!» — отвечает @montrealer97.

«В штате Миссури одно предприятие повесило вывеску о том, что оно не будет обслуживать русских, а члены местного сообщества сорвали ее и пожаловались владельцу предприятия. Это сельский Миссури, я ожидал, что Нью-Йорк будет более прогрессивным, чем сельский Миссури», — делится @MiraBlue12.

«Я в замешательстве. Если они русские американцы, то считается ли это дискриминацией?» — задается вопросом @RealNancyGao.

«Общество не эволюционировало…» — сожалеет @thefacade1234.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкинпоручил фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей.