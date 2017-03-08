Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками (ВСУ) поселка Александровка в ДНР возросло до трех. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Киев занимался созданием средств доставки ядерного оружия — источник
Параллельно с работами по созданию ядерного взрывного устройства киевский режим вел работы по разработке потенциальных средств доставки ядерного оружия. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
Итальянская телекомпания RAI приостановила деятельность в России
Итальянская государственная телекомпания RAI объявила о том, что приостанавливает деятельность своих корреспондентов в России из-за принятия нового российского закона об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщило издание La Repubblica со ссылкой на заявление телеканала.
Украина частично уничтожила данные по созданию ядерного оружия — источник
Документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
ВСУ 6 марта обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм город Первомайск в ЛНР. Повреждено восемь жилых домов и газопровод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Детский сад и восемь многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения в Первомайске из-за аварии. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба МЧС ЛНР.
«5 марта в Первомайске в результате аварии на трубопроводе диаметром 273 мм без теплоснабжения (остались) восемь многоквартирных жилых домов (395 абонентов) и детский сад», — говорится в сообщении.
Также в Первомайске в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены газопроводысреднего и низкого давления, без газоснабжения остались 134 абонента.
В ведомстве добавили, что, кроме того, в результате аварии на газопроводе низкого давления диаметром 76 мм без газоснабжения остались 20 абонентов в селе Хорошее Славяносербского района. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 6 марта.
Международная организация «Врачи без границ» назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе. В сообщении организации указывается на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления в городе.
Украинские националистические батальоны удерживают в городе заложниками не менее 400 000 человек.
ВСУ обстреляли село Веселое на северо-западе Донецка. По нему выпущено 7 мин калибра 120 мм., сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
Гуманитарные коридоры будут вновь открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе. Об этом 6 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Более 1,7 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах ЛНР за минувшие сутки остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, а также в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«6 марта в 02:15 в поселке Комсомолец Лутугинского района в результате аварийного отключения ВЛ (высоковольтной линии) 10 кВ без электроснабжения (остались) 56 абонентов. 5 марта в 19:25 в Перевальске в результате аварийного отключения ВЛ 6 кВ без электроснабжения 700 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 06 марта», — говорится в сообщении.
Кроме того, 5 марта в результате аварийных отключений ВЛ 6 кВ без электроснабжения остались 774 абонента в Первомайске. В этот же день результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена ВЛ 35 кВ, без электроснабжения остались 217 абонентов в селе Березовское.
Киевские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. В результате обстрелов получили ранения два мирных жителя, повреждены более 20 жилых домов, обесточены более 200 домов.
Киевские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 6 марта представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов получили ранения двамирных жителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.
«Как и ожидалось, неонацисты и ВСУ не выпустили через гуманитарные коридоры мирных жителей из Мариуполя и Волновахи практически никого», написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.
«Жители Мариуполя и Волновахи пророссийские на 95%. Для неонаци они враги. Они хотят, чтобы мирных жителей было убито как можно больше. А договорённость о гуманитарных коридорах это только военная хитрость. Military Ruse. Так это приказано кураторами», — замечает Марков.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, погибшему вчера в Волновахе при эвакуации гражданского населения из зоны огня украинских боевиков.
В ночь на 6 марта украинская артиллерия обстреляла город Докучаевск и поселок Спартак на окраине Донецка из минометов калибра 120 мм., мообщает представительство ДНР в СЦКК.
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы. Об этом сообщили в Кремле.
«С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», — говорится в указе.