Внимание всего мира приковано военной спецоперации России на Украине. Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации.

Решение о демилитаризации и денацификации Украины, придания ей нейтрального статуса, непростое, но другого выхода не было. Киев отказался от выполнения Минских соглашений и начал прицельно бить по жизненно важным объектам инфраструктуры Донбасса. С 2014 года там погибли от 13 до 14 тысяч человек, более 500 детей были убиты или искалечены.

Ситуацию осложняют киевские боевики, которые прикрываются своими гражданами, как «живым щитом», блокируют работу гуманитарных коридоров.

В помощь гражданам Украины президент России подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы, по документам, удостоверяющим их личность, в том числе по документам с истёкшим сроком действия.

Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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