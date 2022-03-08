Москва, , 15:07 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что в СМИ публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине удерживают в заложниках в качестве «живого щита» мирных граждан. Националисты и местные власти всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.

Отказом встречаются и предложения РФ о гуманитарной помощи.

«Большую настороженность вызывают факты дискриминации иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. По состоянию на 5 марта известно, что в заложниках в качестве «живого щита» удерживаются около 5 тысяч иностранцев», — отмечается в сообщении.