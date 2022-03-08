Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия надел бейсболку и не снял головной убор в помещении в ходе переговоров с российской стороной для того, чтобы показать свое отношение к России. Об этом 7 марта украинский политик заявил в эфире Fox News.

Ян Стен. Пьяницы. 1660 (фрагмент)

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«В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану ее использовать, пока мы не добьемся мира в соответствии с интересами Украины», — приводит слова Арахамии ИА Красная Весна.

Заявление украинского политика обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

"Да? Ну я бы не приняла это на свой счёт, если честно. Я бы наоборот подумала… об уровне человека, а не о том, что он хочет кому-то показать что-либо», — отреагировала Елена С.

«Позволю себе напомнить, что головной убор в помещении, а также при таких встречах разрешено носить только лицам женского пола…» — добавил Феликс К.

«Это показывает уровень твоего развития», — пишет Svitlana F.

«Какие переговорщики, такие и переговоры, такие и результаты…» — отметила Tatiana P.

«И о каких переговорах тогда идёт речь? В чем смысл? Попиариться захотел? И откуда они берутся-то эти недодипломаты», — недоумевает Юрий В.

«Я вот удивляюсь с первого раунда переговоров, почему представители Украины как гопники одеты. Думаю, что в один из следующих раз российская делегация не захочет с ними вести переговоры», — предположил Тарас Б.

«Чучело… Ты туда едешь не отношение показывать, а грамотно переговоры вести с выгодой для государства и для народа», — отреагировал «Максимус Деций Миридий».

«Кепкой он показывает, что ему наплевать на граждан своей страны. Если решил не переговоры вести, а клоунадствовать…» — пишет Jevgenij V.

«Вот что бывает, когда уничтожают государственные институции и в политику приходят дилетанты с улицы. Как украинская политическая «элита» относится к нашей стране, и без твоей бейсболки знаем. Но зачем так ненавидеть и унижать свою страну?..» — недоумевает Надежда М.

«Оно еще не поняло, что с ними разговаривают только из жалости…» — прокомментировал Сергей К.

«А то, что он один из тех, кто привёл страну к такому, он рассказать не хочет?» — поинтересовался Костя А.

«К сожалению, это показывает только какой вы человек! Никого нельзя унизить, не унизив себя!» — добавила Марина С.

«По одёжке встречают, провожают по уму», — написала Наталья В.

«Это очень важное заявление. Как они заботятся об украинцах», — с сарказмом отреагировал Олег Ч.

«Важна не кепка, а что у тебя под кепкой», — подчеркнул Петр Васильевич.

«И… [он] жалел, что не может весь мир шантажировать атомной бомбой, ибо её у Украины нет…» — напомнила Татьяна П.

«Доверие к сторонам всё равно нужно будет выработать в рамках общей работы, иначе в чём смысл переговоров? Думать за людей нужно, а не за имидж!» — отметил М. Дубина.

«Кепкой он показывает своё реальное невежество», — добавил Серго Н.

«И чего же он ждёт в ответ?!» — недоумевает Valentina D.

«И о каких переговорах с ними может идти речь?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Это он так договориться хочет?» — с сарказмом спросил Богдан М.

«Да к нему серьезно относиться нельзя… Это все поняли. Впрочем, правильно, — они же опять так и не выполнили ничего, о чем договорились. Ни одного гумкоридора не открыли, так что кепарик ему в тему. Он никто и звать его никак», — подытожила Светлана Л.

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