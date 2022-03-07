7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов.

Оксана Переможенко, , 17:27 — REGNUM Власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов. Об этом 7 марта заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала она.

Также чиновница добавила, что, по ее мнению, эвакуация должна производиться исключительно в населенные пункты Украины.

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Заявление Ирины Верещук обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

Ирина Верещук Официальное интернет-представительство президента Украины

"Всем этим вещателям/решателям надо оказаться на месте этих людей, чтоб на своих шкурах прочувствовали. И не давать им выбора», — отреагировала Катюша К.

«Не хотят эвакуировать, чтобы потом использовать мирных граждан в качестве живого щита», — отметил Тарас Б.

«Мне кажется, что надо дать людям выбор, куда они хотят ехать. Всё просто», — пишет Ирина К.

«Даже сейчас не дают людям выбор», — возмутилась Люда И.

«Пусть люди сами решают, куда им лучше и удобнее выехать…» — добавил Сергей Сергеевич.

«Плевать они хотели на своих граждан», — отреагировал Victor N.

«Когда рядом со словом «спасти» появляется слово «красиво» или «правильно» вместо слов «немедленно» и «быстро» — сразу видны ценности сказавшего…» — прокомментировал Roman A.

«Эта… верещит (кричит — О. П.) со Львова или Равы-Русской своей (Львовская область — О. П.), конечно, им там не нужны гумкоридоры, сытый голодному не товарищ», — отметил Ivan C.

«С таким количеством заложников Украина уже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ещё не совсем?» — задумалась Ekaterina Z.

«А какая разница, куда будут уезжать граждане Украины, которые в принципе хотят покинуть данные территории? Это же их право», — подчеркнул Mr.NiceGuy.

«Как же нужно ненавидеть свой народ и любить власть, чтобы нести такую дичь», — не выдержал Антон Р.

«Украинская армия не умеет воевать в полях. Поэтому выпускать из городов, где забаррикадировалась украинская армия, людей не будут, им нужны заложники, чтобы торговаться», — добавил Аким.

«Гумкоридоры — неприемлемый вариант?.. Ещё у кого-то остались вопросы про нацизм на Украине?» — поинтересовался Vazuns T.

«Если людей вытащить, ВКС остатки бандеровцев… [разобьет] в момент. У них вся надежда как раз на то, чтобы прикрываться мирняком», — ответил Алексею Сергей П.

«Да всё логично. Ибо придут к нам [в Россию] и расскажут, как было в действительности. А этого они очень не хотят допустить. Страшно им», — добавил Анатолий Я.

«Замечательно, может быть, украинцы прозреют быстрее», — выразил предположение Ваня Т.

«Стратегия чубатых фашистов. Прятаться за мирняк и угрожать взрывами АЭС», — отреагировал Александр В.

«Ну как бы власти Украины и раньше не заботились о безопасности граждан Украины», — добавил Сергей М.

«Кто кому «оккупант»?.. «Щирые (искренние — О. П.) патриоты» со всех сторон живой щит выставили», — пишет Ирина Т.

«З — забота… исключительно на свою территорию, а то бомбить своих украинцев моими же ВСУ и обвинять русских уже не получится? Да пофиг куда, лишь бы живы остались… так вам надо (нужны — О. П.) были эти коридоры. Ещё раз убеждаюсь, что мирные города бомбят в основной массе ВСУ», — отметил Виктор З.

«Опять политика ставится на первое место, а человеческие жизни — на второе», — прокомментировал заявление Верещук в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

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