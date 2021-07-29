29 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы сохранила свой ядерный статус.

Мирослава Романенко, , 15:14 — REGNUM Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы сохранила свой ядерный статус, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Политик раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука, который, по его словам, отдал ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум, в котором декларировалась поддержка безопасности и территориальной целостности Украины.

Упряжка Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили бы по-другому, договаривались бы по-другому… Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — сказал политик.

Заявление Арахамии в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Также заявление депутата Рады обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ» и телеграм-канала журналиста Юрия Ткачёва. Многие указали, что в словах Арахамии просматривается сущность украинства. Люди считают, что лишение Украины статуса ядерной державы — верный шаг. Иные также отметили, что содержание ядерного оружия — дорогое удовольствие.

«Так весь мир догадывался, что пан Арахамия будет шантажировать! Поэтому вынудили отказаться!» — написала Ира Б.

«Всё, что нужно знать о нынешней власти…» — отреагировал Алеша Сергеевич.

«С одной стороны, как бы да, но с другой… Пусть Арахамия посчитает, во сколько бы обходилось содержание этого оружия, и это не то оружие, что может полежать в арсенале! Его нужно ежедневно обслуживать, а то оно как обидится, что Чернобыль петардой покажется! Ядерное оружие это не пистолет, и то он иногда стреляет без «разрешения!» — отметил Виталий С.

РСД-10 «Пионер» — советская ядерная баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования

«Да вовремя убрали ядерное вооружение, я представляю что бы было, если бы оно им досталось. Слов нет», — пишет Сергей С.

«Его на принудительном лечении нужно держать, а он в парламенте фракцию возглавляет. Это даже не позор, это катастрофа!!!» — добавил Геннадий Х.

«Откровенные ребята!» — написал читатель под псевдонимом Land.

«Ну и как тут не вспомнить крылатую фразу Лаврова?» — задался вопросом Аркадий.

«А главное, всегда можно сказать: «Это не позиция страны, а его частное мнение», — отметил Антон Г.

«Боже, помоги Украине… Ну столько дебилов на квадратный метр Рады», — пишет Дмитрий А.

«Очень недолго бы шантажировали, взрослые дяди быстро бы отобрали спички у детишек и надавали бы под*опников», — добавил Вадим.

«Дурачок сельский. Если бы начали шантажировать, то весь мир (включая РФ, США и Китай) объединился бы, чтобы лишить тупую чубатую и никчёмную обезьяну гранаты. Действительно, позорит нормальных украинцев», — написал Николай Н.

«У Украины бы не хватило бы денег на содержание ядерного арсенала в безопасном состоянии, поэтому шантажировали бы недолго», — пишет Денис.

«Третьей мировой тоже неплохо получается шантажировать и клянчить деньги», — отметил один из читателей.

«Вот только вопрос, а кто бы позволил ядерное оружие оставить стране с гиперинфляцией и тотальным бардаком во всём? И на какие шиши мы бы это оружие сейчас содержали, если даже на больницы не хватает?» — не понимает Andrey R.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Ошибкой был выход из СССР, нас бы слушался весь мир, и мы бы могли давать им кредиты, а не нам. Арахамия, у тебя в мозгу заложено не работать, а попрошайничать. Полоумный», — отреагировал Oleg.

«Свят, свят, свят. Ядерное оружие в руках нацистских обезьян. При всём моём негативном отношении к Кравчуку, возможно, это был единственный, самый правильный поступок в его жизни», — отметил Sleepy Bear.

«А Кравчук тут причем??? Будапештский меморандум подписывал Кучма», — заметил Жирный Вадя.

«Даже Северная Корея так открыто об этом не заявляет, есть какое-то чувство собственного достоинства что ли. Арахамия просто исключительный дегенерат какой-то», — добавил Сквач.

«Обезьяна с гранатой — как раз тот случай, а у нас целый офис гамадрилов», — отметил Александр В.

«Арахамия — идиот, а что касается ядерного оружия, его у Украины и не было никогда. Точнее, оно на территории УССР базировалось, но коды боеголовок и пульт управления находились в Москве», — добавил Константин П.

«Видимо, уже тогда, в 1994-м, о чем то догадывались… Что могут прийти вот такие идиоты к власти», — пишет Ольга О.

«Сам себе и ответил, почему у них нет ядерного оружия и почему вытерли *опу Будапештским меморандумом», — написал Constantine Y.

«Только ядерное оружие отдал Кучма, а не Кравчук. Есть мнение, что Кравчук как раз начал юлить, и тогда Запад дал ему по голове шахтерским майданом, а самого заставили принять на себя отказ от ядерного оружия», — добавил Artyom.

«Интересно, Арахамия реально считает, что Псковская дивизия просто так существует. Никак не для предотвращения потенциальных угроз государству?» — задался вопросом Villikkialan moisio.

«Вот вам и все украинство в одной фразе: мы бы шантажировали весь мир ради денег. Думай, что говоришь это не про Украину. Они говорят, о чём думают», — отметила Маруся С.

Давид Арахамия Gov.ua

«Фантастика! Насколько он дурак, он даже не понимает, потому что дурак!» — пишет Nataly.

«Глава правящей парламентской фракции «Слуга народа», человек с лицом квартирного вора… заявил о сожалении, что у Украины сейчас нет ядерного оружия. Мол, тогда бы мы шантажировали весь мир. Психология террориста, не находите?! Дайте ему селедки! И срочно!!!» — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

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