Решением арбитража Москвы банкротом признан один из крупнейших в России производителей лифтов, — ведущий свою историю с 1950 года Карачаровский механический завод. К дате вынесения вердикта долги предприятия, обеспечивающего работой более 1 тыс. человек, перешагнули отметку в 8 млрд рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

О проблемах Карачаровского завода: предыстория и банкротство

О проблемах на ПАО «Карачаровский механический завод» ИА REGNUM рассказывало еще в 2019 году, сразу после того, как предприятие получило банкротный иск. Тогда же представитель топ-менеджмента компании сообщил, что с банком «Возрождение», выступившим истцом, начаты переговоры для урегулирования сложившейся ситуации. Заместитель генерального директора компании Алексей Донскойзаявлял, что у завода достаточно финансовых и имущественных ресурсов для удовлетворения требований банка.

Но, как можно сделать вывод из решений судов, договориться заводу с банком не удалось.

YesSayYes «Карачаровский механический завод». Здание цеха № 30

В октябре 2019 года в банкротное дело вступил «Промсвязьбанк», а в 2020 году — ООО «Городская механика» (правопреемник ПСБ). В феврале 2021 года в отношении производителя лифтов ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. В решении суда уточнялось, что на июль 2019 года только перед банком «Возрождение» у завода были денежные обязательства на сумму 157 202 700,26 рубля. Долги возникли в том числе по кредиту, выданному в июне 2017 года, на 1,3 млрд рублей, оформленному для погашения задолженности перед ПАО «Промсвязьбанк» и финансирования текущей деятельности.

Примечательно: в решении суда уточнялось, что «должник стал клиентом банка «Возрождение» в 2017 в результате заключения КД 108 и КД 144» и «при этом конечными бенефициарами должника в указанный период времени с высокой долей вероятности являлись бывшие владельцы ПАО «Промсвязьбанк» и группы компаний Промсвязь — Ананьев А. Н. и Ананьев Д. Н.». Оба банка тогда были аффилированы между собой.

(сс) Alexdc26 Офис «Промсвязьбанк»

Итак, ПАО «Карачаровский механический завод» в феврале 2021 года попадает под наблюдение и начинается формирование реестра кредиторов. При этом временный управляющий пытается через суд наложить обеспечительные меры в виде запрета органам управления должника без выраженного в письменной форме его согласия «совершать любые сделки, направленные на отчуждение имущества должника, включая перечисление денежных средств в пользу третьих лиц по договорам, письмам, счетам», а также распоряжаться деньгами, которые перечислены по вступившим в законную силу решениям судов. Арбитраж в марте 2021 года в обеспечении отказал.

1 марта 2022 года решением суда один из старейших производителей лифтов в России был признан банкротом. Управляющим назначили Дмитрия Холева. Следующее заседание по делу — 1 сентября 2022 года. Представители предприятия активно возражали введению конкурсного производства, полагая, что банкротства можно избежать.

Kmzlift.ru ПАО «Карачаровский механический завод»

Представители завода до вердикта суда о признании ПАО банкротом попытались наложить обеспечительные меры в виде запрета на проведение первого собрания кредиторов до проведения внеочередного собрания акционеров, намеченного на 25 марта 2022 года. На собрании акционеров планируется утвердить план финансового оздоровления предприятия. 24 февраля 2022 года решением суда в удовлетворении требования было отказано.

Бенефициары и финансовое положение

На конец 2020 года в базе ФНС в качестве акционеров ПАО «Карачаровский механический завод» были указаны шесть компаний, зарегистрированных на Кипре. Между тем на сайте завода в материале от июня 2021 года уточняется, что более 95% акций принадлежало на эту дату Александру Дзиову. Он же заявлял, что ему принадлежат ООО «ПКФ Сиблифт» (Омск) и «Серпуховский лифтостроительный завод».

Если говорить о финансовых итогах работы завода, то, по данным ФНС России, за 2020 год выручка составила 6,781 млрд рублей, а за 2019 год — 5,8 млрд рублей при чистой прибыли 2019 года 110 млн рублей и чистом убытке 2020 года — 286 млн рублей.

Kmzlift.ru ПАО «Карачаровский механический завод»

При этом, по данным базы «Контур.Фокус», существенная часть имущества ПАО находится в залоге по кредитным долгам.

Стоит напомнить, что завод долгие годы был исполнителем программ капремонта (в части замены лифтов) во многих регионах России. Финансовая ёмкость данных программ исчисляется миллиардами рублей.

За годы работы ПАО числилось исполнителем более 500 госконтрактов на общую сумму более 8 млрд рублей.

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