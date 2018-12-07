Миллиарды по лифтовой программе: поражение нижегородского министерства

Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM Московский производитель лифтов и лифтового оборудования ПАО «Карачаровский механический завод», который также работает в сфере ремонта и техобслуживания, ранее исключённый из реестра квалифицированных подрядчиков, доказал незаконность действий министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Теперь компанию обязаны восстановить в реестре и она сможет участвовать в многомиллионных тендерах на проведение ремонтных работ и в других регионах, так как решение нижегородского ведомства фактически означало «автоматическое исключение общества из всех реестров квалифицированных подрядных организаций по всем субъектам РФ». Подобное решение властями региона принималось дважды — в декабре 2017 года и в мае 2018 года. В результате оба из них оспорены. Вердикт Арбитражного суда Нижегородской области пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, завод существует с 1950 года, он базируется в Москве, участвует в тендерах во многих регионах России. Для подачи заявки на конкурс по отбору подрядчиков по региональным программам замены и ремонта лифтов в многоквартирных домах заявитель должен быть в реестре квалифицированных подрядчиков. В программах речь идёт о весьма существенных суммах, например, лишь в одной Нижегородской области в 2018 году общая сумма финансирования замены лифтового оборудования в 983 лифтах составляла около 2 млрд рублей.

В мае 2018 года, а до этого в декабре 2017 года комиссия министерства экономики и конкурентной политики, а потом министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области приняли решения об исключении ПАО из реестра, обосновав тем, что у предприятия есть схожий расторгнутый контракт в Челябинской области. Отношения с московской компанией в уральском регионе прекратили в связи с несоблюдением ею сроков выполнения работ. Исключение из реестра повлекло за собой ряд последствий, так в Башкирии заявку завода не допустили до участия в конкурсном отборе на контракт стоимостью 204 млн рублей. Само же ПАО заявляло, что действия нижегородского министерства повлекли за собой «автоматическое исключение общества из всех реестров квалифицированных подрядных организаций по всем субъектам РФ».

Читайте также: Миллиард на лифты: московский завод «попросили» с нижегородского рынка

С сентября 2018 года ПАО в суде пыталось признать действия министерства незаконными и обязать восстановить общество в реестре. Арбитражный суд Нижегородской области в конце ноября 2018 года удовлетворил данное требование.

«Признать незаконным решение министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области об исключении ПАО «Карачаровский механический завод», г. Москва из реестра квалифицированных подрядных организаций, формализованное в протоколе комиссии по проведению предварительного отбора от 24.05.2018 года. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области принять меры по устранению нарушенных прав и законных интересов ПАО «Карачаровский механический завод», г. Москва», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, но может быть обжаловано.

Ранее отдельным иском ПАО доказало, что и декабрьское исключение из реестра является незаконным. Тогда отмечалось, что «исключение организации из реестра по причине наличия у участника предварительного отбора договора, расторгнутого после проведения предварительного отбора, возможно только в том случае, если расторжение этих договоров повлекло включение в реестр недобросовестных подрядных организаций».

"В рассматриваемом случае Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области отказало Фонду капитального ремонта Челябинской области во включении информации об обществе в реестр недобросовестных подрядных организаций (решение от 07.11.2017 № 9−03−615/2017). Таким образом, наличие в данном случае одностороннего отказа заказчика, который не повлек включение сведений об обществе в реестр недобросовестных подрядных организаций, не может являться достаточным основанием для исключения информации об обществе из реестра», — отмечалось в материалах суда.

В апелляционной инстанции решение по декабрьскому спору устоялось, вторая сторона не смогла обжаловать его.