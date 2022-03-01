Президент Украина Владимир Зеленский обратился в Европейский союз с просьбой о немедленном вступлении страны в ЕС по новой специальной упрощённой процедуре. По его словам, Украина заслужила этого.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Однако жители самого Евросоюза оказались явно не в восторге от этой идеи. Пользователи соцсетей в Италии напоминают, что многие страны годами идут к этой цели, а сама Украина в настоящее время не в том состоянии, чтобы куда-то вступать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Возможно, я ошибаюсь, но у меня складывается мнение, что этот парень не хочет компромисса и положить конец этой нелепой войне. Может, он думает, что снимается в кино? Проснись, эти пули и ракеты настоящие, а бедные люди умирают», — отметила Джованна К.

«Он осознаёт всю серьёзность ситуации? Единственная цель — достичь договорённостей с Россией, потому что Европа не в состоянии ему помочь, особенно из-за видимой неспособности тех, кто нами управляет», — добавил Джованни ди П.

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«Этот господин втянул свой народ в войну и теперь хочет затащить туда и Европу? Я думаю, он точно знает, что имеет дело с тем, кто не сдаётся! Почему они не хотят оставаться нейтральными и просто быть независимыми от всех?!» — недоумевает Рената В.

«Не думаю, что сейчас время спрашивать что-то подобное, это точно привело бы к войне в Европе», — полагает Барбара Ф.

«Зеленский — хороший комик и очень хорошо играет роль марионетки. Любому теперь понятны проблемы Украины», — заметил Витторио Дз.

«Некоторым стоило бы оставаться в роли актёров или комиков вместо того, чтобы возглавлять нации. Подумайте о попытке заключить мир, а не вовлечении Европы в войну! Кукла в руках Америки!» — заявила Анджела С.

«Надо хорошенько подумать, откуда взялся этот «политический» персонаж. В последнее время комиков часто используют для создания полезных движений, подчинённых экономическим элитам», — пишет Кармен П.

Напомним, чуть больше десяти лет назад известный итальянский комик Беппе Грилло создал «Движение 5 звёзд», которое благодаря его популярности и новизне пиар-кампании заняло около трети мест в парламенте. После выборов, однако, основатель отстранился от деятельности организации, передав еёо в руки традиционных, «профессиональных» политиков.

«Надеемся, что в ЕС его не примут, иначе это окончательно означало бы начало третьей мировой войны. Если Украина вступит в НАТО, это конец для всех. Она должен стать нейтральной, как Швейцария», — считает Донато И.

«Если ЕС не примет его предложение, то что он сделает? Зачем втягивать страну в ЕС после восьми лет войны с двумя регионами, которые хотят быть независимыми и свободными? Он хочет, чтобы Евросоюз вступил в войну с Россией?» — не понимает Марчелло Л.

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«Такие требования в настоящее время означают падение в пропасть. Необходимо договориться о решении, не унижающем российское правительство (которое совершило очень серьёзный проступок)», — отметил Доменико ди Д.

«Дорогой» Зеленский, выйди из своего фантастического мира, вас не снимает Netflix, и подумайте о дипломатическом разрешении этой войны, которую вы ведете уже восемь лет. И вместо того, чтобы вводить в Конституцию статью о членстве в НАТО, лучше впишите туда отказ от войны и уважение прав меньшинств!» — призвала Грация В.

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