Киев, , 20:41 — REGNUM О заявке украинского президента Владимира Зеленского по поводу вступления в ЕС сообщает 28 февраля ТАСС.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление на вступление Украины в ЕС направлено Зеленским французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС.

Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Добавим, что этот шаг украинское руководство совершило на фоне российской специальной военной операции, проводимой для защиты жителей ДНР и ЛНР.

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