Чебоксары, 2 июня 2020, 07:28 — REGNUM В Чебоксарах остановить деградацию внешнего облика исторической части города, который застраивается в угоду бизнесу, а не жителям, планируется за счёт определения зон, «где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку». Небоскрёбы, изувечившие облик набережной, демонтировать не будут, но предлагается нивелировать смотровой ущерб за счёт строительства новых архитектурных сооружений, чтобы вернуть «возможность обзора красот города». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие предложения высказал на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения градостроительной политики. Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, при котором историческая часть агрессивно застраивается высотками, отмолчался.
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Руководитель региона подчеркнул, что необходимо опираться на мнение населения при застройке исторических и знаковых мест в Чебоксарах.
Он также считает, что нужно привлечь лучших архитекторов и градостроителей, чтобы «пообсуждать, как нивелировать уже появившиеся застройки»:
Отметим, что в Чебоксарах, где сохранившейся истории и так осталось немного, идёт варварская застройка небоскрёбами исторического центра и памятных мест. Чебоксары деградировали во внешнем облике, хотя даже в том же историческом центре есть примеры гармоничных архитектурных «новоделов». Наибольшая критика связан с появлением 23-этажного дома в речном порту, который перекрыл смотровой вид, рядом появится ещё один небоскрёб. Агрессивно застраивается историческая часть, где множатся элитные дома.