Чебоксары, , 07:28 — REGNUM В Чебоксарах остановить деградацию внешнего облика исторической части города, который застраивается в угоду бизнесу, а не жителям, планируется за счёт определения зон, «где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку». Небоскрёбы, изувечившие облик набережной, демонтировать не будут, но предлагается нивелировать смотровой ущерб за счёт строительства новых архитектурных сооружений, чтобы вернуть «возможность обзора красот города». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие предложения высказал на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения градостроительной политики. Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, при котором историческая часть агрессивно застраивается высотками, отмолчался.

Небоскрёб, закрывший смотровой вид с одной из высоких точек в Чебоксарах — мемориального комплекса «Победа» ИА REGNUM

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Руководитель региона подчеркнул, что необходимо опираться на мнение населения при застройке исторических и знаковых мест в Чебоксарах.

«По городу Чебоксары достаточно большая критика за те отдельно стоящие высотки, прежде всего, близко к Волге — это район ХБК, речного порта и соответственно возможное появление других. Мне кажется, нам надо сделать две вещи как минимум. Первое — определить зоны, где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку. Это остро необходимо и очень важно. Многие туристические города давно приняли такое решение и ни в коем случае не допускают строительство и реконструкцию в исторических частях», — сказал Олег Николаев.

Он также считает, что нужно привлечь лучших архитекторов и градостроителей, чтобы «пообсуждать, как нивелировать уже появившиеся застройки»:

«Понятно, их не снесёшь, они уже построены. Может, нужно что-то достроить таким образом, чтобы пространство заиграло, чтобы те вещи, о которых нам говорят люди — что теперь утрачена доступность Волги, возможность обзора красот города — реализовать за счёт новых архитектурных сооружений, но чтобы это было красиво, эффектно и современно».

Отметим, что в Чебоксарах, где сохранившейся истории и так осталось немного, идёт варварская застройка небоскрёбами исторического центра и памятных мест. Чебоксары деградировали во внешнем облике, хотя даже в том же историческом центре есть примеры гармоничных архитектурных «новоделов». Наибольшая критика связан с появлением 23-этажного дома в речном порту, который перекрыл смотровой вид, рядом появится ещё один небоскрёб. Агрессивно застраивается историческая часть, где множатся элитные дома.