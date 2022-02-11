Военных США не отправят на Украину ни при каком сценарии развития событий. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в интервью, фрагменты которого были опубликованы 10 февраля телеканалом NBC.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

На вопрос журналиста, какой сценарий для президента Соединенных Штатов Америки предполагает отправку на Украину американских военнослужащих, Байден ответил, что такого сценария нет. Американский лидер также добавил, что в случае, «если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, это означает мировую войну».

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Заявление американского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из Страны», VESTI и «Новое издание».

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«Старик дал понять, что ему… [плевать] на Украину. Афганистан-2», — написал один из участников обсуждения.

«Мало того, если это случится, погибнет всё на свете», — добавил Evgeni.

«Кто-то по сей день думает, что война на танках будет», — недоумевает Константин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

«А когда русские и украинцы начнут стрелять в друг друга, то норм.?» — недоумевает Ольга Г.

«А раньше они этого не понимали?..» — поинтересовалась Галина.

«Американцы будут стрелять в русских украинцами. Ну, по крайней мере, так пытаются сделать», — отметил Denis F.

«Это да, допустить никак нельзя, а вот если украинцы и русские вцепятся друг в друга и рвать начнут на части, то это будет «нормально»… Меня больше всего украинцы раздражают своим непониманием происходящего. То, что у них есть свои претензии, то понятно, но идти на бойню, что реально разрушит страну…» — не понимает один из комментирующих.

«Это ж надо так залезть обманом из-за океана в чужие русские земли и так издеваться над чужим народом», — отреагировал Дмитрий.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это голубая мечта, чтоб славяне друг друга убивали, и, если у правителей Украины ума, как видно, не хватает, остается надеяться на благоразумность и моральные принципы руководства РФ. Благо последние годы показали, что у них есть эти моральные ценности и понимание ситуации», — отметил Denis P.

«Т. е… [Байден] рассчитывает на локальную войнушку? Пусть дохнут русские с украинцами, а Америка будет греть руки? Ничего нового нет под этим солнцем», — подытожил Sergei S.

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