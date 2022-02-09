9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление мэра города Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что город готов разместить посольство США, которое, как сообщали СМИ, рассматривает вариант перемещения дипломатического представительства в западные регионы страны.

Оксана Переможенко, , 21:03 — REGNUM Власти западноукраинского города Ивано-Франковска готовы разместить посольство США, которое, как ранее сообщали СМИ, рассматривает вариант перемещения дипломатического представительства в западные регионы страны. Об этом 8 февраля заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

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«Ивано-Франковск готов помочь принять посольство. Мы даже рассматриваем [вариант] предложить часть локомотиворемонтного завода как возможность принять посольство США, огородить эту территорию согласно требованиям посольства», — сказал глава города в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Также чиновник добавил, что город согласен принять и иные дипломатические учреждения.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов: 112.ua, Klymenko Time и «Панченко». Также заявление политика обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"Они уже всё просчитали… Киев уже сдали», — смеется Artur W.

«Правильно ли я понял, что мэр Ивано-Франковска уверен в том, что наша армия при реальном вторжении армии РФ отдаст Киев? А не зрада ли это?» — не без сарказма поинтересовался Павел Х.

«И Раду, и президента! Всех перевезти!» — добавила Lena.

«А слабо использовать завод по назначению?» — задалась вопросом Натали Р.

«А почему на заводе? Или бандеровские схроны все заняты?» — иронизирует Виктор.

«Раболепствуют», — отреагировал Valery.

Посольство США на Украине (сс) Kholodovsky

«Лучше еще подальше!!!» — написала Marina.

«Бандеровцы думают, что из-за… [американского] посольства их не будут бомбить?» — пошутил один из участников обсуждения.

«Начинается соревнование, кто качественнее лизнёт посольству «велыкого» (большого. — О. П.) друга», — шутит Alonso.

«Лучше в Варшаву», — пишет Сергей Сергеевич.

«А что тут удивительного? Они и фашистов так же встречали. Гены пальцем не размажешь», — добавил ИN.

«Зачем шумерам заводы? Надо хозяина пристроить…» — иронизирует Alex E.

«Видимо, решение о разделе Украины по Днепру принято. Иначе эта проблема под названием «Украина» не закончится никогда», — задумался Валера Ю.

«Неплохо бы взять и уже переехать туда штатовскому посольству, чего трындеть-то? Ну, собрали манатки и бегом туда!» — призвал Ivan M.

«Первые шаги к возврату ЗУНР (Западно-Украинская народная республика. — О. П.). Значит… [американцы]-таки уже договорились с Путиным. На мой взгляд, нормальный компромис и для Штатов, и для РФ. Украина теряет… Но иногда лучше с умными потерять, чем с… найти. Процесс пошёл? Или процесс пошёл!» — отметил Виктор К.

«Столицу перенесут в Ивано-Франковск?» — недоумевает Всел А.

Ивано-Франковск (сс) Prymasal

«Стесняюсь спросить, так кто у нас сепары (сепаратисты. — О. П.) — Донбасс или захидняки (западники. — О. П.)?» — отреагировала Татьяна.

«Стыдно читать предложения мэра Ивано-Франковска Марцинкива об эвакуации посольства США на вверенную ему территорию, а именно Локомотиворемонтный завод. Есть только одно место в стране, достойное стать пристанищем всех посольств «Большой семёрки» и всех остальных посольств — тоже. Родина… С. Бандеры Старый Угринив (село в Ивано-Франковской области. — О. П.). Локомотивы отродясь не проезжали мимо, но ещё [бывший министр инфраструктуры Украины Владимир] Омелян мечтал сделать туда дорогу, а уж он-то точно не мог обмануть собственные мечты, согласитесь», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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