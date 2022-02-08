8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что посольство Соединенных Штатов Америки на Украине может переехать из украинской столицы в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации.

Оксана Переможенко, , 14:21 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине может переехать из украинской столицы в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале VESTI, а также на страницах издания «Страна.UA» и информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие из участников обсуждения выразили надежду на то, что эта новость близка к реальности, но посоветовали посольству США переместиться в Польшу, а лучше — в США.

«В Лемберг (Львов. — О. П.)?» — не без сарказма поинтересовался Vadim Y.

«Крысы с корабля!» — добавил Alexsandr S.

«Домой, дорогие, домой! Или вторжение уже отменяется?» — иронизирует Ната Ли.

«Пусть бы все туда свалили и местных нациков забрали», — призвал Николай В.

Национализм на Украине spoilt.exile

«А туда что не долетит, что ли?» — недоумевает Ирина.

«И соросятню всю с собой забирайте! Мы только поаплодируем здравому, единственному здравому, решению американских властей за последнее время», — отметил Вадим Ш.

«Пусть переезжают ещё западнее — к себе на родину», — отреагировала Olga U.

«Yankee, go home. Там для вас самое безопасное место», — написал Андрей Н.

«Вопрос раздела Украины решен? Свои посольства переносят на запад?» — недоумевает Anna.

«Нужно сразу в Польшу переезжать», — добавил Сергей К.

«Ну Львов и будет столицей Украины. Киев — мать городов русских», — пишет Андрей.

«Да чего уж, сразу в Польшу, может?» — поинтересовался Тамир Ш.

«А они ещё не уехали?» — смеется Ирина Б.

«Так там уже лесов нет, новые схроны не построишь, да и славні вояки (славные воины. — О. П.) все в Польше в ожидании созревания клубники», — иронизирует Олег Валентинович.

«Главное, свои лаборатории вывезите. Они неизвестно чем занимаются на территории Украины», — призвала Татьяна Ж.

«У страха глаза велики», — отреагировала Svetlana G.

«Пусть эвакуируются в США, сразу мир и спокойствие наступят!» — написал Сергей П.

Посольство США. Киев Kholodovsky

«Перенесите столицу во Львов — и нам хорошо, и вам», — отметила Tatyana F.

«Посольство США на Украине уже думает о переезде из Киева на запад Украины, опасаясь вторжения «этих ужасных русских». Хотя Путин ни разу не заявлял о планах вторгнуться на Украину: все его заявления — не о вторжении, а только о военном ответе как вынужденной мере — угроза применения силы в случае, если Украина начнёт наступление в Донбассе. Все эти заявления о вторжении, карты со стрелочками — это выдумывают те, кто заявляет о вторжении. Но всё предельно просто: не начинайте войну в Донбассе — не будет никакого «вторжения» для принуждения к миру. С миром на Украине всё просто: Зеленский должен готовиться не к войне, а начать выполнять Минские соглашения, путём прямых переговоров с ЛДНР — и никакая война Украине не грозит. Если вышвырнуть США и Британию из Евразии, посадить в тюрьму всех их марионеток в наших странах, договориться о единой системе безопасности от Лиссабона до Владивостока, то и весь наш континент забудет о войнах. А Россия и Китай в состоянии обеспечить безопасность континента», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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