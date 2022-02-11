Обострение конфликта официального Минска со всеми своими соседями, кроме России, сопровождается феерическими скандалами. Особенностью их является усталость публики от искусственных интриг, сфабрикованных плохими сценаристами и бесталанными актёрами.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Наглядным примером стал инспирированный скандал вокруг польского дезертира Эмиля Чечко. Очередной акт мало кому интересной постановки был представлен 10 февраля на так называемой пресс-конференции в Минске.

Участниками действа стали собственно Чечко, сотрудники государственных СМИ Белоруссии и белорусских же gongo (созданных госструктурами «негосударственных» организаций). Польский дезертир снова рассказал свою историю — о том, как был свидетелем расстрелов прибывавших из Белоруссии в Польшу нелегальных мигрантов.

Эмиль Чечко дебютировал в госСМИ Белоруссии с публичными заявлениями о кровавой польской военщине в декабре 2021 года. Тогда он признался, что вынужденно стал соучастником убийств граждан разных стран. В ходе нынешней пресс-конференции он подтвердил, что лично расстреливал безоружных пленников — нелегальных мигрантов, которых белорусский официоз упорно и без всяких на то оснований называет «беженцами».

(сс) Homoatrox Основные маршруты нелегальной миграции

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По словам дезертира, первая акция с его участием состоялась 9 июня. За несколько дней в том месяце он был задействован в нескольких экзекуциях — расстреливали примерно по 20 человек ежедневно.

Чечко сообщил о соучастии в расправах польских пограничников — они якобы проставлялись армейцам из расстрельных команд пивом. Таким образом, рассказал Чечко, было расстреляно около 700 прибывших из Белоруссии нелегальных мигрантов — граждан третьих стран, задержанных польскими пограничниками.

Дезертир обвинил польских пограничников в мародёрстве. Государственная пресса Белоруссии акцентировала внимание на этом: Чечко показал именно на пограничную стражу Польши, именно она заставляла армейцев расстреливать нелегалов.

Насыщая свое публичное выступление подробностями для правдоподобности, Чечко назвал имена якобы участвовавших в расстрелах. Он также рассказал о разных местах захоронений трупов, сообщил другие детали заявленных им военных преступлений.

Самый интересный фрагмент повествования Чечко — опровержение белорусского официоза, безуспешно пытавшегося сделать из дезертира крупного медийного персонажа. Из песни слова не выбросишь и, вероятно, поэтому Чечко позволили фактически опровергнуть Лукашенко, который на позапрошлой неделе ссылался именно на Чечко.

Выступая 28 января с официальным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко сослался на показания Эмиля Чечко и сообщил многомиллионной аудитории: «Эти мерзавцы организовали охоту на людей! Охоту! В лесах бегали и расстреливали! Сотни — сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?».

President.gov.by Александр Лукашенко

Послание оглашалось перед 2,5 тыс. человек во Дворце республики и транслировалось крупнейшими телеканалами и радиостанциями. Любопытно, что президентская пресс-служба сфальсифицировала текст послания Лукашенко, в котором вместо заявленных им «сотен тысяч» якобы расстрелянных и закопанных остались только «сотни».

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Интересно также и то, как польскому дезертиру удалось описать ужасную ситуацию без упоминания причин, по которым нелегальные мигранты в огромном количестве проникли из Белоруссии на польскую территорию. Не делали этого и другие участники пропагандистского мероприятия. Мишенью была официальная Варшава, а не политическое руководство Белоруссии, способствовавшее наплыву нелегалов из третьих стран. Оно же сделало государственную границу Белоруссии (и Союзного государства) со странами Евросоюза «дырявой» настолько, что нелегалы разбивали свои лагеря прямо на границе, сотнями пытались прорываться через польские кордоны и даже штурмовали погранпереход.

Устроителями «пресс-конференции» было важно демонизировать пограничную стражу Польши, представить её сбродом мародёров, готовых поощрять массовые убийства баночным пивом. Однако этой цели белорусские пропагандисты со своими кураторами из компетентных органов, очевидно, не достигли.

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Военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии Эмиль Чечко нелегально перешёл польско-белорусскую границу 16 декабря 2021 года и попросил политического убежища. Практически сразу он появился на белорусском гостелевидении с заявлениями о массовых убийствах нелегалов.

Организаторам скандала с Чечко в главной роли изначально не удалось добиться широкого общественного резонанса. Десятки «сенсационных» видеосюжетов, текстовых публикаций и тому подобного ушли в никуда. К концу года пропагандистский голем, казалось, был отработан и захоронен.

В январе выяснилось, что не захоронен. Первым с Чечко стряхнул нафталин Лукашенко в послании 28 января. Затем марионетку стали пользовать курируемые спецслужбами gongo. В это же время гостелевидение Белоруссии сообщило, что правами и интересами признавшегося в особо тяжких преступлениях Чечко будет заниматься спешно созданный государственный «центр «Системная правозащита». В эту структуру был трудоустроен до сих пор официально обвиняемый КГБ Белоруссии в терроризмеРоман Протасевич — тот самый, ради которого год назад была разыграна спецоперация с самолётом ирландской Ryanair.

belta.by Роман Протасевич

Именно в этом «правозащитном» центре от имени Чечко было составлено обращение в международный трибунал Гааги с заявлением о массовых убийствах на польско-белоруской границе. Польский дезертир этом обращении позиционируется свидетелем, а не соучастником. Оно было направлено чуть раньше, чем в эту же инстанцию направил пакет документов польский адвокат Томаш Вилиньский, обосновавший обвинения Александра Лукашенко и его окружения в геноциде и преступлениях против мира и человечности. Ровно те же формулировки, но уже в отношении польских властей были в обращении Чечко.

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Та же «Системная правозащита» организовала нынешнюю пресс-конференцию Чечко. Не исключено, что к делу приложил руку Протасевич, чьё сотрудничество со следствием позволило КГБ и МВД продолжить политические репрессии.

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Сотрудникам госагитпропа Белоруссии было интересно выжать из Чечко что-то «жареное». Однако на вопрос о том, были ли среди расстрелянных «беженцев» женщины и дети, польский дезертир ответил не очень хорошо.

«Один раз я видел женщину, один раз я видел ребёнка», — сказал Чечко.

В новостных сообщениях госСМИ Белоруссии предпочли сообщить, что, по словам Чечко, среди расстрелянных были «женщины и дети» — именно так, во множественном числе. Показателен заголовок газеты администрации президента Белоруссии: «Эмиль Чечко: среди убитых были женщины и дети».

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Откровенные фейки отвращают читателя от государственных СМИ Белоруссии, косвенно способствуют большей привлекательности независимой прессы. Мининформ Белоруссии делает всё для того, чтобы граждане не получили доступа к правдивой информации и альтернативным мнениям.

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Нынешняя «пресс-конференция» с участием Чечко стала очередным провалом госагитпропа. Белорусы в социальных сетях если и реагировали на произошедшее, то преимущественно иронично и саркастически.

По факту как не было, так и нет никаких доказательств заявленных Чечко убийств — ни прибывших из Белоруссии нелегальных мигрантов, ни польских волонтёров. Заявления польского дезертира приняты СК Белоруссии и, как сообщало это ведомство, расследуются.

(сс) Homoatrox Белорусско-польская граница. Зеленый цвет- Пограничные переходы Розовый цвет- Пункты упрощённого пропуска

Следственный комитет Белоруссии хранит молчание, не подтверждая (и не опровергая) заявленное польским перебежчиком. Генпрокуратура Белоруссии тоже хранит молчание. Наверное, это не самая выгодная позиция с точки зрения замысла пропагандистской спецоперации. Однако это единственная рациональная линия поведения, учитывая, что документального подтверждения психического здоровья Эмиля Чечко тоже нет.

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На родине в отношении дезертира возбуждено уголовное дело. Он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, был лишён прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После дезертирства выяснилось, что ничем не приметный уроженец города Бартошице неоднократно избивал свою мать и угрожал ей. Такой случай был зафиксирован весной 2021 года, отражён в материалах военной полиции и окружного суда города Ольштына. В этой семейной драме тоже отражена тема пристрастия Эмиля к алкоголю.

За избиение матери Чечко ненадолго оказался за решёткой. Судом он приговорён к лишению свободы. Обжалование приговора было назначено на 29 декабря. В том же месяце Чечко дезертировал. Польская пресса обсуждает версию о привлекательности белорусских реалий по сравнению с польской пенитенциарной системой.

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История использования Чечко для давления на официальную Варшаву с целью принудить её принять ультиматум официального Минска, вероятно, могла бы быть более успешной, если бы к делу подошли профессионалы. Лукашенко не добился бы признания себя президентом Белоруссии, санкции тоже не отменили бы полностью. Однако, как любят говорить историки, история не знает сослагательного наклонения.

Пока что нет оснований считать, что «игра в Чечко» близка к завершению. Никто не любит признавать свои провалы, а минские товарищи — особенно. Кроме того, других Чечко у них нет.