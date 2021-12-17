Минск, , 17:08 — REGNUM Сбежавший в Белоруссию солдат вооруженных сил Польши Эмиль Чечко заявил о том, что был свидетелем убийств на границе.

Граница (сс) CWitte

Об этом он рассказал телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, он видел, как польские силовики убили на границе с Белоруссией двоих волонтеров, пытавшихся помочь нелегальным мигрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пограничным нарядом Белоруссии был задержан военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Польский военный попросил политического убежища, так как не согласен «с политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

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