Минск, , 14:28 — REGNUM Эмиль Чечко — польский военнослужащий, сбежавший в декабре 2021 г. в Белоруссию, завил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

«Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято», — передает ТАСС его слова.

Ранее он сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе.

По его словам, с июня 2021 г. он с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи н.п. Семянувка (Польша).