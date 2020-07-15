На Алтае от COVID-19 умерли ещё два человека
В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 609. За минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека.
Уже более 9 тысяч кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь
В Кемеровской области? по данным на сегодня, 2 февраля, медицинскую помощь получает 9321 пациент с коронавирусом. Днём ранее — 8620 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Оренбургское правительство отказывается от служебных машин в пользу медиков
В Оренбургской области из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией медработники испытывают острый дефицит транспорта для визитов к пациентам по вызовам. Тема обсуждалась на заседании областного правительства. Губернатор Денис Паслер поручил найти дополнительный транспорт для врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Из гаража правительства уже выделено 40 служебных машин, но этого оказалось недостаточно. Планируется, что сегодня, 2 февраля, выделят еще столько же автомобилей.
«Во всех министерствах, подведомственных организациях по максимуму высвобождайте транспорт и передавайте больницам Оренбурга. Пока вполне можно пользоваться личным транспортом, такси», — подчеркнул глава Оренбуржья.
Томских первоклассников отправят на «ковидные» каникулы
В Томске в связи со сложной эпидемиологической обстановкой первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно — с 7 по 13 февраля. Об этом сообщили в администрации города.
Попова ответила на вопрос, нужно ли привитым при контакте с больным ковидом соблюдать 7 дней изоляции: «Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей, привитых и переболевших, концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».
Пандемия с наваром — антисептик на пути до аптеки подорожал почти на 800%!
В Ростовской области антимонопольная служба вскрыла картельный сговор, в результате которого недорогой антисептик на волне востребованности в пандемию по пути от производителя до аптеки подорожал почти на 800% (по другим данным почти на 900%).
При красной цене за флакон около 14 рублей для ростовчан «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» обходился в 129 рублей. Спрос на препарат в 2022 году может подтолкнуть цены снова вверх, так как в последнее время в назначениях врачей чаще стал встречаться водный раствор медпрепарата в качестве средства для полоскания горла при ОРВИ и ковиде. Подробности антимонопольного расследования — в материале ИА REGNUM.