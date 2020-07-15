Россию накрыла очередная волна коронавируса, но новые рекорды по числу заражений, равно как и переход на «удалёнку» и «дистант», уже перестали удивлять. То, что заболеваемость будет выше, чем во все предыдущие волны, было понятно на примере стран Запада, где в связи с появлением штамма «Омикрон» ситуация значительно ухудшилась ещё в январе 2022 года.

Симптоматика «Омикрона» больше напоминает заболевание ОРВИ и гриппом, отмечают врачи. В такой ситуации основной удар были вынуждены принять на себя поликлиники. Регионы один за другим объявляют о прекращении оказания плановой медпомощи.

То, что при гораздо большей заразности и заболеваемости «Омикрон» уступает в летальности традиционным штаммам коронавируса, заметно также по ежедневной статистике (на 1 февраля 2022 года в России зафиксировано 663 летальных исхода, что на 184 случая меньше, чем месяц назад). Но успокаиваться рано. Влияние нового штамма на организм до конца не изучено.

При складывающейся картине понятно, что никакие ограничения не способны надолго задержать очередной всплеск заболеваемости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявила публично, что карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавируса в РФ не планируется. Обнадёживают и её слова о том, что привитые от COVID-19 могут не соблюдать карантин после контакта с инфицированным коронавирусом в случае отсутствия каких-либо симптомов.

В трансляции редакция ИА REGNUM будет информировать читателей о том, как Россия борется с распространением коронавируса.

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