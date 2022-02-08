Издание Forbes опубликовало статью, в которой говорится о том, что российским артиллеристам для поражения вражеской цели хватит десяти секунд — столько занимает цикл от разведки цели до ее поражения. Автор статьи Дэвид Экссчитает, что не пехота или танки, а именно российская артиллерия наиболее опасна для вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Статью Forbes обсудили на странице украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

»О! А мы ждали, когда земля промёрзнет…» — иронизирует Галина Ш.

«Вообще-то мы ждали российскую конницу и штыковую атаку. Проверяйте информацию, женщина», — шутит в ответ Галине Ш. Олег С.

«Как Форбс смеют сомневаться в мощи украинской армии? Форбс предали Украину. И не только Украину, а весь мир. Потому что весь мир с Украиной. Запомните их имя», — с сарказмом добавил Misha K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

«Место для Форбса на «Миротворце», — пошутил Тарас Б.

«Они успокоятся?! Сколько можно, задолбали», — отреагировала Anna P.

«Да как так-то?! Это шо ж, зря Джавелины покупали?! Вот же ж зрада!» — смеется Николай Л.

«Прям красную дорожку стелют… Лишь бы напали. Лишь бы не сорвалось…» — отметил Константин Д.

«Через Сенину (бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка — О. П.) стену ракеты не пролетят», — с юмором добавил Юрий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«С технической точки зрения Форбс правильно написал… Сначала артиллерия, авиация, ракеты причесывают место драки, а уже только потом начинается наземная деятельность. И то, если захотят. Больше похоже на то, что РФ просто провоцирует Запад нести экономические потери. Устраивают учения, катают войска туда-сюда, имитируют бурную деятельность. А там уже обгадились, поверили и начали скакать рынки, тратиться баснословные деньги на вооружения и перемещения сил и средств. А ведь это стадо содержать надо, кормить, платить им командировочные. Один полет Глобмастера (Boeing C-17 Globemaster III — американский военно-транспортный самолёт — О. П.) сколько стоит?» — пишет Хуго Ш.

«Ну хоть кто-то что-то понимает», — отреагировал Сергей С.

«Я уже запутался. Нам же только что говорили, что танки ждут, пока земля промерзнет. Потом — когда закончится Олимпиада, потому чтоПекин попросил. Потом ждали революции, потом переодетых бурятов, теперь артиллерии?.. Не говорите им про самолеты и ракеты — с ума сойдут», — иронизирует Руслан В.

«О! Американцы рассказали Киеву об артподготовке! Думается мне, что это тонкий намёк на «купите у нас ещё оружие против российской артиллерии», — написала Анна Ё.

«Почему танковых колонн не будет? Еще как будут и встречать их будут цветами, всё как обычно», — прокомментировал Игорь С.

«Что ни новость, то какой-то ужас и зрада», — с сарказмом подытожил Олег Г.

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