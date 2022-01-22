22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.

Мирослава Романенко, , 18:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах PASHA TODAY, «Новое издание» и «Наглый». Многие подвергли сомнению правдивость данного сообщения.

«Причина [РФ] не нападэ (не нападет. — М. Р.) найдена, расходимся», — иронизирует homo maid.

«Но сразу после Олимпиады вторгнется 100%», — шутит Dima Alex.

«Руки у Кремля закончились — теперь будем про руки Китая трындеть?» — смеется Елена.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спекулировать можно бесконечно. Кто следующим попросит Путина? Астрологи, экстрасенсы?» — не без сарказма спросил Art3473.

«Если Украина под руководством не совершит провокацию во время Олимпиады, то Россия и не нападёт. А Украина может…» — добавил Заказ N.

«Это бред сумасшедшего… и это СМИ?» — недоумевает Александр.

«Прям так и сказал: «По-братски, Вова, дай провести Олимпиаду!!!» — пошутил M. Al.

«А там и лето, жара, время отпусков», — не без иронии продолжил Вася.

«Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину в ближайшее время. Как сообщают «Блумберг», дабы не затмить войной Олимпийские игры. Уровень озабоченности по Украине прочувствовали?» — с сарказмом поинтересовался автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уровень этой новости почувствовали», — задалась вопросом также не без сарказма Ксения.

«Си уже очень давно пригласил Путина лично присутствовать на открытие олимпиады», — добавил sunwind.

«Уже даже не удивляюсь…» — отметил Alex.

«Блумберг не соврет ни разу», — смеется Максим.

«А на Пасху попросит папа римский», — пошутил Stan Lee.

«А майдан [на Украине в 2014 году] перед Олимпиадой в Сочи — тоже Путин?» — не без сарказма поинтересовался Роман.

«Летние игры в Китае Саакашвили не остановили», — пишет A G.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Или ну очень быстренько! Вторглись, захватили и на Олимпиаду!» — смеется Татьяна.

«Задолбали… Каждый день сроки [«вторжения РФ на Украину»] меняют…» — не без иронии отреагировала Irina.

«А потом найдут еще оправдание, почему нет войны, скажут посевная, потом будет лето, а потом опять Новый год помешает», — иронизирует Мария.

«Это после того, как украинская сторона обошлась с китайцами по вопросу «Мотор Сич», — задумался один из участников обсуждения.

«Вот и объяснили, почему не напал. Оказывается, надо просто попросить», — пошутила Ксения.

«Так что переносится на весну?..» — не без юмора задался вопросом Виктор.

«Все просят Россию не нападать… А Россия сидит такая и думает… а когда же напасть? У тех Олимпиада, у тех проблемы с газом, у тех выборы (во Франции) у тех энурез… Назначьте сами конкретно дату для нападения! ПС: Украина 8 лет бороныть краину вид навалы ахрэссора (обороняет страну от нашествия агрессора. — М. Р.)… Так напал или только думает когда?» — иронизирует Роман.

«Из серии «хайли лайкли» (интернет-мем, получивший распространение в русскоязычном сегменте сети интернет с 2018 года после высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления перед Палатой общин 12 марта 2018 года, в котором содержались обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей)…» — добавил Андрей К.

«Определитесь уже, кто спаситель Украины — США или Китай?» — смеется Г. К.