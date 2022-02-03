3 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерала вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кривоноса о том, что российские военные в состоянии быстро захватить Киев, до последнего не вторгаясь на территорию Украины.

Мирослава Романенко, , 11:58 — REGNUM Российские военные способны быстро захватить Киев, до последнего не вторгаясь на украинскую территорию. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского генерала, всё начнется с применения высокоточного оружия с дальнего расстояния — корабли могут наносить удары даже с Каспийского моря, а самолетам не придется пересекать воздушную границу, чтобы уничтожить стратегически важные объекты. После этого, как считает военный, начнется переброска войск.

Генерал ВСУ также добавил, что до украинской столицы от границы можно долететь на минимальной высоте за сорок минут, при этом средства ПВО самолеты не отследят. В то же время, утверждает генерал ВСУ, другие подразделения выведут из строя зенитно-ракетные комплексы, которые размещены вокруг Киева.

Заявление украинского генерала обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие задались вопросом, а зачем России «завоевывать» Киев или Украину.

«Кривонос, я так понял, решил податься в российскую армию», — иронизирует Тамир Ш.

«Никто нас не захватит… Это ж целых оставшихся 25 миллионов ещё кормить. На территории, где скоро ни одного завода не останется», — отреагировал Юрий Г.

«Плюс долги МВФ отдавать придётся, а сумма-то немаленькая», — ответила Юрию Г. Milana M.

Сергей Кривонос President.gov.ua

«Закусывай, когда выпиваешь, а то зеленые человечки прибегут», — шутит Виталий Е.

«[Зачем] Киев нужен России? Забрав Киев, автоматом вешаются долги… [украинцев] на шею России», — также добавил Виктор Т.

«Россия не станет освобождать киевлян только потому, что они стали колонией англосаксов. Украинцы обязаны сами бороться за свою свободу. Пока им нравится быть проамериканскими террористами — их спасать преждевременно. Вот когда они начнут гнать из своей страны оккупационный режим США, как его выгнали афганцы, когда очень хорошенько попросят — тогда есть некоторая вероятность, что армия России им немного поможет освободиться. Но первичная работа — именно за украинцами. Никто не даст им избавления. Только сами. Россия подарила им независимость и территорию, а они так позорно всё про*рали», — отреагировал Марк З.

«При желании Россия захватит Украину в течение 3−5 дней максимум. Но зачем это нужно?» — задался вопросом Саша Б.

«Россия не должна забирать себе Украину. Уже и так почти всё дошло до абсурда и саморазрушения. Пусть все видят, что бывает с предателями. Банкротство, нищета и междоусобица ждёт эту страну на полную катушку. Запад в итоге разграбит и добьет Украину, но… не получится всё это повесить на шею России… не получится», — пишет Александр С.

Майдан на Украине (сс) spoilt.exile

«Не стоит об этом. Никаким десантом не перевоспитать миллионы русофобов, сформированных многолетней антироссийской пропагандой. Пусть живут на свои и получат то государство, которое заслужили», — прокомментировал Николай И.

«Да ладно?! А не вы ли «сдерживаете» русских уже 8 лет?..» — иронизирует один из участников обсуждения.