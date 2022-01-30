Украинской экономике нагнетание антироссийской истерии уже обошлось в 1 млрд 230 млн долларов США. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Нам уже обошлась эта паника тем, что Нацбанк… за счет своих резервов потратил $1 млрд из валютных резервов для стабилизации (удержания)… курса [доллара]. И… иностранцы вышли из ОВГЗ (Облигаций внутреннего государственного валютного займа — М. Р.) на сумму шесть миллиардов гривен или $230 миллионов. Итого — миллиард 230 миллионов [долларов] мы получили минус… Кроме того, как ведут себя все экспортеры — придерживают валютную выручку за рубежом, потому что ждут, что она дальше будет расти… [чтобы] привести ее тогда, когда по максимальной цене [ее можно] продать. Как действуют наши мигранты? Они думают вообще: паника, война, может, не мне надо возвращаться с семьей и семье давать деньги тут (на Украине — М. Р.), может, эти деньги надо оставить тут, в Германии, в Италии, в ячейке, на банковском счету и ждать семью, когда я буду эвакуировать…» — пояснил эксперт.

Julia Berezovska Национальный банк Украины

Атаманюк также считает, что на скачке доллара на Украине будут «зарабатывать», как это было в 2014 году.

«Сейчас на скачке доллара будет воровство. Будут зарабатывать и выгодно раскачивать доллар и играть на этом, как было в 2014 году…» — резюмировал он.

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Заявление экономического эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш».

»Насколько я помню, вчера Зеленский заявил о прямых убытках вследствие вывода инвестиций с Украинына 12 млд $… Однако за то же время на Украину поставлено вооружений на астрономическую сумму. В качестве кредита. Правильным путём идёте, товарищи!» — с сарказмом написал Николай Ш.

«Хорошие у нас друзья… Взяли и обвалили курс гривны… Чисто по-дружески», — иронизирует Сергей К.

«Всё хорошо, прекрасная маркиза! Нет причин для беспокойства!» — шутит Альберт Р.

«А чего вы ждали?! О*ренительная реклама же — вкладывайте деньги в нашу экономику сегодня, [а] завтра нас завоюют. О да, инвесторы гурьбой кинулись… сваливать», — отреагировал один из участников обсуждения.

«То есть майдан обошёлся дёшево, а паника дорого?..» — недоумевает Юрий Т.

spoilt.exile Майдан

«Русские же говорили вам с 2014 года, — с такими друзьями, как Америка, и враги не нужны», — отметила «Проня Прокоповна».

«А в Украине есть экономика?» — иронизирует Валерий В.

«Судя по тому, что США всё никак не угомонятся, эти потери могут быть лишь вершиной айсберга. Далее будет, как говорится…» — добавил один из участников обсуждения.

«Эти друзи (друзья — М. Р.) теперь соберут всё за бесценок», — написал Alexei E.

«Поменьше американцев слушать, и всё будет хорошо», — подытожила Светик.

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