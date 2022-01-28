Киев, , 19:06 — REGNUM Регулярные заявления о скором обострении ситуации вокруг Украины спровоцировали панику на рынках и в финансовом секторе страны, подрывая её экономику, заявил 28 января на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, одной из причин этого являются прямые заявления «уважаемых лидеров государств» о том, что «завтра будет война».

«Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: «завтра будет война». Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», — рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что на фоне этой истерии из экономики Украины было выведено «12,5 млрд денег», не уточнив, какую валюту имеет в виду.

«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — пожаловался президент Украины.

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