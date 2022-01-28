28 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили подробности переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США — Джо Байдена, о которых сообщил украинский лидер.

Оксана Переможенко, , 10:37 — REGNUM В ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом украинский лидер Владимир Зеленский обсудил вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву. Об этом 28 января Владимир Зеленский написал в своём микроблоге в Twitter.

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Беседа с американским лидером, как уточнил президент Украины, была продолжительной. Зеленский также выразил благодарность американскому президенту за военную помощь.

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Переговоры Зеленского с Байденом обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Первый независимый». Многие сошлись на том, что главным итогом разговора двух президентов стала просьба Киев об оказании так называемой финансовой помощи (речь о кредите).

«Ну слава богу. Мы-то волновались. Байден указания получил?» — иронизирует Yegor.

«Мне кажется, для Зеленского звонки с просьбами о деньгах уже стали таким же привычным делом, как сходить в кино», — отметил «А».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Самое главное, что денег попросил», — в свою очередь подчеркнул Sergio.

«Что, опять долгов наберётся?» — задался вопросом Виктор.

«Главное из разговора: Байден прессовал по Минским соглашениям, я взамен попросил [денег]…» — отреагировал Sergey B.

«Долгий разговор уложил в четыре предложения, одно из которых — про долгий разговор. Тьфу…» — не выдержал KeS.

«Опять клянчил. Когда же это позорище закончится?» — возмутилась Людмила.

«О, ну наконец-то поняли, о чем были эти сопли, ради того чтоб попросить денег. Можно было так много не писать, — по последней фразе стала ясна цель разговора», — добавил lamba.

«Благодарность за что??? За весь этот треш, что несется с каждого утюга, за накачку оружием, за падение на этом фоне гривны и поднятие цены на бензин и т. д… С такими «друзьями» и врагов не надо!» — отреагировала Ирина Х.

Танки ВСУ в Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

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«Поговорил с автоответчиком…» — пошутил Валерий.

«Хозяин звонил», — с сарказмом добавил Игорь.

«Нет, чтобы об экономической помощи просить, так они всё в войнушки не наиграются!» — возмутился Николай К.

«Зеленскому позвонил Байден. Сказал, что даст кредит. Всё», — прокомментировал переговоры Байдена с Зеленским в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

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