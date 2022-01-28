Украинский парламент принял закон, который позволяет добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное, стрелковое оружие, а также иные виды вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). За соответствующее решение 27 января проголосовали большинство депутатов Рады, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

Уточняется, что обеспечение добровольческих формирований Сил территориальной обороны другими видами вооружения и боеприпасами к ним осуществляется по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили решение Рады.

«Рада смело разрешила добровольцам сил территориальной обороны, которые не входят в состав ВСУ и даже могут не иметь военной подготовки, использовать стрелковое оружие… Учитывая уровень накала внутри страны, вероятность перестрелять друг друга резко возросла», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Ждём ежедневных новостей об убийствах и разборках», — отреагировал Павел.

«Ускоренными темпами решили выполнить план по сокращению населения. Донбасса уже мало — надо всех «непатриотов», «сепаров», «ватников», «колорадов» перестрелять. Молодцы», — с сарказмом добавила Анжелика.

«Теперь нацики будут устраивать дебош по-взрослому, с оружием в руках. Власти эта затея ещё икнется», — отметил Виктор.

«Идиоты… Это даже не махновщина…» — возмутилась Ульяна.

«Теперь все бандиты и убийцы назовут себя территориальными оборонителями и…» — добавила AmIra.

(сс) CT Snow Сомали

«Вот теперь мы обогнали Сомали!» — написала Татьяна Г.

«Замечательно. Скоро начнутся новости о пьяных перестрелках, грабежах и прочих прелестях «обороны страны», — сарказмом отреагировала Елена.

«Махновщина и узаконенный бандитизм — вот как это называется», — отметил Влад.

«Дай обезьяне гранату и не трогай — она сама все сделает», — иронизирует Elena.

«А что им (депутатам — М. Р.) переживать? Они-то с охраной ходят», — подчеркнула «Миля».

"Ну так, а чё? Сегодняшнее утро отлично показало, как всё «классно» и «гладко» в вооружённых подразделениях, почему бы и нет. Ведь люди, которые открыто заявляют, что если кто-то будет не согласен с ними или необходимостью войны, то они устроят кровавую бойню в стране — это идеальные кандидаты для бесконтрольной выдачи оружия. Так и переможемо (победим — М. Р.)», — с сарказмом добавил Alex D.

«Сохранить то, что осталось, не получается», — отреагировала Яна.

«Все идёт к гражданской войне… Учитывая озлобленность народа… Снесут власть… Начнётся хаос…» — написал дин из участников обсуждения.

«Ну вот мы и приблизились к США — грядут разборки а-ля гангстерские, только на политической, патриотической и националистической почвах!» — пишет The Z.

«Скажу одно: там, где стрелковое — там тяжёлое… Ни к чему хорошему не приведёт эта затея», — прокомментировал Bravo.

kerttu Пистолет

«Учитывая уровень развития тех, кто идет в эту тероборону, можно представить, как они будут выяснять отношения с соседом, который сделал замечание, или бывшим одноклассником, который не дал списать контрольную», — отметила Эмма.

«Провоцируют гражданскую войну», — отреагировал SergNj.

«Как я понимаю, необходимость вторгаться у России теперь отпадает. Сами себя перестреляют», — с сарказмом подытожил Андрей.

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