28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко о необходимости в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны Киева.

Оксана Переможенко, , 15:44 — REGNUM О необходимости в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны Киева заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на совещании с представителями силовых ведомств. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба мэрии Киева.

Бой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — сказал мэр украинской столицы.

Кличко уточнил, что в возглавляемом им городе — свыше 500 объектов критической инфраструктуры, требующих особого внимания. Охранять эти объекты на случай чрезвычайной ситуации должны национальная полиция, силы территориальной обороны и военные.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов: PavlovskyNews, Klymenko Time и «The Панда» (телеграм-канал украинского журналиста Вячеслава Чечило). Многие отметили, что цель этой затеи — «освоение» выделенных средств. Иные указали на бессмысленность создания территориальной обороны. Были и те, кто считает, что территориальная оборона позволяет уклониться от отправки в зону боевых действий.

«А Виталик [Кличко] будет первым с автоматом или, как всегда, сдристнет в Альпы или ФРГ?» — задалась вопросом Kikimora lesnaia.

«Боксер решил нажиться еще и на «обороне», — добавил «Профессор Мориарти».

Виталий Кличко Kyivcity.gov.ua

«Это всё для того, чтобы опять под шумок распилить пару десятков миллионов налогоплательщиков… Цель у них всегда одна!» — пишет «Инструктор По вождению».

«За чей счёт? А за счёт налогоплательщиков Киева. Тогда можно в войнушку поиграть и бабла на этом срубить», — с сарказмом отметил Дмитрий.

«Он создаёт подконтрольную ОПГ за бюджетные средства», — считает Аристарх Бенидиктович.

«А ров уже выкопали вокруг Киева?!» — иронизирует Alex R.

«Пиар, не более. И по теме. На*ера мосты ремонтировать, если по ним пойдут русские танки и провалятся?» — не без сарказма спросил Игорь.

«ПВО усиливать в 100 раз нужно, а не резервистов в тероборону собирать. «Калибры» мобилизацией не остановишь», — отреагировал Andriy Borisovich.

«В Киеве создают штаб территориальной обороны — записывают гражданских в квазимилитарную структуру, которая «в случае чего» должна защищать столицу от Путина… Это всё смешно и бессмысленно — против кадровой армии такой фольксштурм не имеет смысла. А если речь зайдет о захвате Киева, то тут однозначно будет кадровая армия РФ. Но самое смешное то, что «в случае чего» Кличко, конечно же, рванет домой — в Германию, его замы — во Львов, и всё просто развалится», — написал на своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Смешно. Партизанская война имеет смысл, если есть за что воевать. А воевать за Коломойского, Фирташа или Ахметова силами гражданской обороны (читай, женщин)… Удачи», — с сарказмом написала Евгения.

Украинские женщины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Новый психоз — партизанщина», — добавила Наталья.

«А вообще качество киевских дорог и заторы остановят Путина! Зачем территориальная оборона?» — пошутила Татьяна.

«Что-то мне подсказывает, что эта территориальная оборона первая продаст столицу за бочку варенья и корзину печенья. Конечно, после того, как знатно помародерят», — написал zorgeR.

«А знаете зачем? Просто если ты записан в эту оборону, то в случае войны тебя на фронт не заберут. Они просто нашли лазейку откосить, и не они первые, — на западенщине (западная Украина — О. П.) такое уже провернули», — подытожила Мария.

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