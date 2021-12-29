29 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Андрея Крищенко о том, что каждый житель Украины на случай внезапного «нападения России» должен иметь дома «тревожный чемоданчик».

Мирослава Романенко, , 19:26 — REGNUM Каждый житель Украины на случай внезапного «нападения России» должен иметь дома «тревожный чемоданчик». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 28 декабря заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации, бывший глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Украинцы Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

Заявление чиновника обсудили на телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие восприняли заявление чиновника с юмором.

«Я думаю, что Кличко и ему подобные «патриоты», кроме «тревожного чемоданчика», уже давно приготовили хлеб-соль и российские флаги для встречи входящих в Киев российских танковых колонн», — написал Александр Р.

«Все патриоты побегут первыми и будут хвататься за шасси самолетов», — добавила Оксана, проводя аналогию с событиями в Афганистане.

«Бригада Кличко. Отражаем агрессию. Надёжно. Дорого. Чемоданчик в подарок», — шутит Pavel K.

«А вот интересно, куда будет тикать Кличко, если случится то, что он пропагандирует?» — спросила Toma.

«Кличко ещё раньше предлагал готовиться к земле», — напомнил Vin46 об оговорке мэра украинской столицы.

«Сколько же страха и ненависти от техники, которая находится в 280 км от границы Украины… А что будет, если она заведётся…» — поинтересовался «Пашка 88».

«Ну, Кличко живёт в 2222 [году]. Там точно нападет», — смеется Bohdan.

Виталий Кличко Kyivcity.gov.ua

«Не удивлюсь, если посоветуют заказывать себе и гробы…» — написал украинский политолог Юрий Дудкин.

«В свою очередь жители столицы посоветовали властям Киева готовить тревожные самолетики в случае продолжения необоснованного роста тарифов», — с сарказмом написал Денис Б.

«Обычным жителям Киева — нет, а вот властям точно нужно чемоданы готовить!» — добавил Алан К.

«Эта власть скорее поддерживает войну, чем что-либо предпринимает для ее окончания!!! Никто не собирается на нас нападать, если провокации не будет с нашей стороны!!! Как это было уже неоднократно!!!» — отметила Елена Ч.

«Я ж и говорю, самое главное — положить в чемоданчик украино-русский словарь! Бо (потому, что — М. Р.) Путин нападет, а его никто не понимает! Так и уйдет ни с чем, непонятый…» — иронизирует Сергей Р.

«Бред. Я почему-то думал, хлеб-соль», — пишет Анатолий Р.

«А власти что, приготовили себе… самолёты?» — спросила Татьяна Л.

«В тревожном чемоданчике должны находится тревожные штанишки…» — смеется Василий Т.

Чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Типа с успокоительным, чтобы не тревожиться?» — спросил Илья Ильич Б.

«Томос и безвиз с собой брать?» — пошутил Viktor B.

«А захват Банковой (где находится офис президента Украины — М. Р.) Россией будет? Цветы готовить?» — не без иронии поинтересовалась Анна Л.

«Памперсы пусть эта власть готовит», — добавил Вася И.

«Сегодня в Киеве пасмурно, возможны осадки. Нападение Путина 30%», — шутит Любовь О.

«А зачем чемоданчик? Лично я Россию собираюсь с цветами встречать», — подытожила Nina H.

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