В Верховной раде Украины фиксируют рост численности заразившихся коронавирусом, в связи с чем на следующей пленарной неделе депутаты украинского парламента уйдут на карантин до 15 февраля. Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

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«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований, и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина — большое количество заболевших», — написал он.

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Информацию обсудили на украинских телеграм-каналах «Панченко» (автор — украинская журналистка Диана Панченко), 112.ua и «Первый независимый.

«А как же «вторжение России»?» — задался вопросом «Мирный».

»Они устали!» — с сарказмом отреагировала Анна.

«Нападение переносится. Каникулы у ребят», — пишет Mykola.

«Они уже как хозяева магазина, — заехали на минуту, кассу сняли и сдристнули «по делам», а рабочие работают и работают…» — отреагировал egoriann.

Rada.gov.ua Депутаты Верховной рады Украины

«Чем меньше работает Верховная рада, тем лучше для людей», — отметил Сергей С.

«Круто и самоотверженно работают наши депутаты. Их давно уже не надо называть народными», — не без сарказма добавил Сергей Б.

«Не успели отдохнуть хорошо… Война у ворот, а они решили отпуск себе продлить. Ни*рена не патриоты и ни разу не слуги народа. Воевать отправят народ, а сами на островах в Средиземном море будут следить за боевыми действиями», — пишет Anna V.

«Народ налоги платит, можно идти и на карантин, и на каникулы. Солдат спит — служба идёт. «Молодцы», — отреагировала Елена Р.

«Каникул было мало? Не все на Сейшелы успели слетать?» — задалась вопросом Daria.

«Ха-ха. Ребяткам дали время унести ноги. Вслед за всеми посольствами. И назвали это время — карантин», — предположила Ирина.

«Может, этим вообще уйти?.. [Зачем] они нужны? Дорого обходятся народу, а выхлопа, кроме проблем, никакого», — отметил один из участников обсуждения.

«Меньше примут дурацких законов», — добавила Вера.

ВАДИМ ЧУПРИНА Здание Верховной Рады Украины

«Пойдут чемоданы собирать», — написал Валерий Д.

«Корабль всегда первыми покидают крысы!..» — отметил Anatol S.

«Всех депутатов Верховной рады отправят на «карантин» до 15 февраля, хотя почти все нардепы провакцинированы. На фоне эвакуации семей дипломатов США, Британии и еще ряда стран, давать депутатам такую прекрасную возможность свалить вместе с семьями с Украины — прекрасное решение власти. Заявление президента о том, что «не стоит паниковать», прям заиграло новыми красками…» — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

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