25 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну.

Оксана Переможенко, , 23:11 — REGNUM Правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну. Об этом 25 января сообщает издание The Globe and Mail.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Наглый» и «Бородатая бабушка».

«Скатертью дорога», — отреагировал Валерий Д.

«Круто они экономику и гривну… [гробят]. Хотя… о какой экономике может идти речь»? — задумался Денис.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хай (пусть — О. П.) валят все «западные партнеры»…» — призвала Ирина Г.

«Как жаль, что вы наконец-то уходите», — смеется Anna.

«Пусть не возвращаются. Бегуны», — пишет Максим М.

«Так и доллар побежал!» — добавил VIK, вероятно, подразумевая падение курса гривны.

«Ток нам бежать некуда», — смеется Андрей.

«А как же «весь мир поддерживает Украину»? Давно надо было выгнать…» — с сарказмом задалась вопросом Оксана.

«Наши партнёры. Да что там партнёры, братья…» — пошутил Go-go-go.

«Главное, чтобы не передумали и не вернулись», — подчеркнула Ирина.

«Афганский синдром», — ответил Андрею К. Ruslan Z.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подстрекатели всегда бегут первыми», — добавил Oleg.

«Дипломаты… [выезжают], а глава МИД Британии планирует посетить Украину на следующей неделе. Приедет проверить все ли… [уехали] и ничего не забыли ли?.. Хитрая двуходовочка», — смеется Vadim.

«Все бегут с Украины, а Хорватия, если что, ещё и из НАТО свалит. Это как если врачи в случае поступления в больницу пациентов покинут больницу… Ну ничего, там же остаются [дипломатические представительства] таких великих держав как, Литва, Эстония, Латвия», — с сарказмом добавила Наташа.

«Олимпиада началась? Что я пропустила снова? Есть те, кто первыми прибежали?» — шутит Катерина Т.

«Надо этих провокаторов-послов (в данном случае речь, вероятно, о деятелях тех государств, которые заявили об эвакуации с Украины семей дипломатов — О. П.) не выпускать, а переправлять на границу. А то провоцируют конфликт, дают оружие и тикать», — пишет Алексей.

«Вот же нагнетают гады», — отреагировала Ira L.

«Канада и Австралия подданные (бывшие колонии) Британии, потому и действия синхронны», — добавил Moovy.

«Представьте, как наши партнеры обо*рались и бегут с Украины только от слухов, что Путин нападет. При этом сам Путин это отрицает. Что было бы с нашими партнёрами, если бы Путин сказал, что нападет? И отсюда вывод: НАТО — *овно. В ОДКБ вступать надо!» — прокомментировал новость Андрей.

НАТО вчерашнего дня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Навезли оружия и поняли, что обезьяна с гранатой — это опасно…» — не без иронии подытожил один из участников обсуждения.

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