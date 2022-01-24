24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части сотрудников американского посольства на Украине, а также членов семей дипломатов.

Мирослава Романенко, , 10:59 — REGNUM Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части сотрудников американского посольства на Украине, а также членов семей дипломатов. Соответствующее заявление 23 января было опубликовано пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Багаж Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Бородатая бабушка» и Klymenko Time.

«Вот твари!!! Оружия сюда натаскали, а сами, как крысы, тикать (бежать. — М. Р.)», — не выдержала Оксана.

«После Афгана уже понятно было, какую силу они из себя представляют», — ответил Оксане Константин П.

«Ну всё! Сейчас начнётся», — отреагировал «Генерал-Губернатор».

"У меня ощущение, что спецом нагнетают. Прям истерия началась. И аккурат после переговоров Путина с Байденом, а также Лаврова с Блинкеном. Сейчас поистерят, а потом Байден позвонит хриплому (Зеленскому. — М. Р.) и скажет: «Извини, братан, но мы ничем помочь не сможем, а санкции русских не остановят. Единственное, что может это все остановить, — начни-ка выполнять Минские соглашения», — добавил Константин П.

«[Американцы] — истерички. Сами придумали, сами поверили, сами же и истерят. Чё за чепуха у них в голове??? При Трампе такого не было», — отметил Atkinson Н.

«Свою задачу по разрушению Украины… [американцы] выполняют на 1500%… Всё идёт по плану. Своим нагнетанием войны добьют оставшуюся экономику, сократят население и превратят когда-то процветающую Украину в разрушенную страну с национальными конфликтами внутри. А потом… [американцы] и европейцы выкинут Украину за ненужностью. Цель будет достигнута», — пишет Anna V.

Посольство США на Украине (сс) Kholodovsky

«И печенье свое заберите!» — отреагировал Алекс, делая отсылку к эпизоду со времен майдана 2014 года, в ходе которого нынешняя заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд раздавала выпечку протестующим.

«Флаг в руки и барабан на шею… воздух чище станет», — добавил Лёха.

«Другого от них никто и не ожидал. Ждем, когда компрадоры побегут и другие зеленые (представители пропрезидентской партии «Слуга народа». — М. Р.) предатели…» — написал Name.

«Очевидно, что это нарративы Кремля. Американцы, в отличие от некоторых, никогда не бросают своих союзников. Они сражаются до победного конца. Такой народ. Боже, Америку храни. Слава Украине!» — с сарказмом отреагировал один из комментирующих.

«Уже не знают, что ещё сделать, чтобы им поверили, что Россия нападёт, но чем больше они делают, тем меньше им верят», — отметил Герман.

«Накаляют обстановку», — пишет Yuriy P.

«Госдеп провел работу над ошибками ухода из Афганистана», — шутит Василий.

«Не выпускать, а переселить на границу с Россией», — добавил Евгений Р.

«Как в Афгане будет. Остальные — сами, сами…» — пишет Ivan P.

«Грозить из-за океана безопаснее», — отреагировал R Ro.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«Беги, Форрест, беги», — отреагировал фразой из фильма «Форрест Гамп» Кондрат И.

«Вот и отличненько, хорошо неделя начинается. Теперь вскроются все американские консервы», — не без иронии написал один из участников обсуждения.

«Конец Украины всё ближе…» — задумался Sergio.

«Закройте там за ними дверь! И чтоб назад ни одна крыса не пролезла!» — не без юмора пишет Ирина.

«Поставьте, пожалуйста, для наших американских друзей песню группы «Ленинград» «Дорожная», — иронизирует Vadim.

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