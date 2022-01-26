В Южной Корее обсудили пятую волну COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 января премьер-министр страны Ким Бу Гём сообщил о том, что в стране началось полноценное распространение штамма «Омикрон».

Известно, что данное заявление представитель правительства сделал в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Напомним, что за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 012 случаев заражения, что является «рекордным» суточным показателем. Новые «рекорды», несмотря на полную вакцинацию 85% населения, были зафиксированы не только в Сеуле (3178 случаев), но и по всей стране.

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Премьер-министр Южной Кореи подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество со стороны общества, южнокорейский народ не может предотвратить начало волны «Омикрона». Он также призвал население «не поддаваться общей панике и беспокойству».

Упомянув о пробном запуске новой системы реагирования на коронавирус в четырех регионах страны, Ким Бу Гём отметил, что 29 января она будет расширена на всю страну.

(сс) 염태희 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём

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«Подготовиться к волне «Омикрона»? Вы шутите?» — интересуется ijin***.

«Когда в стране начали фиксировать более 7 тыс. случаев в день, власти ввели новые меры. Однако что мы видим сейчас? Они опять её меняют! Имеет ли новая система смысл?» — вопрошает ehdd***.

«Мне кажется, что вся эта вакханалия творится только для того, чтобы провести досрочные выборы! Или сфальсифицировать их», — предполагает ange***.

«Правительство, если вы не уверены в действии карантинных пропусков, ограничений на работу заведений, подойдите к решению вопроса с научной точки зрения! Сосредоточьтесь на лечении тяжелобольных пациентов, безопасном лечении и так далее», — предлагает swyi***.

«Раз за день выявили свыше 10 тыс. зараженных, то это доказывает лишь одно — вакцина бесполезна», — пишет ohga***.

«У меня складывается впечатление, что наше правительство как будто живет в параллельной вселенной, так как оно игнорирует трудности, с которыми сталкиваются граждане», — отмечает lile***.

«Такими заявлениями вы только сеете панику и беспокойство», — пишет chle***.

Iheung.go.kr Масочный режим в Южной Корее

«Кто бы говорил?! Премьер-министр сам нарушал карантинные правила, однако продолжает участвовать в ужесточении антиковидных мер для населения. Почему никто не хочет принять тот факт, что 90% случаев заражения — это прорывные случаи?» — интересуется snow***.

«Если уже сейчас в стране выявили более 13 тыс. зараженных, то 26 тыс. / 52 тыс. / 104 тыс. / 208 тыс. / 416 тыс. / 832 тыс. случаев не за горами? Если так, то просто закройте страну!» — призвал posm***.

«Прививки бесполезны, однако они все равно продолжают настаивать на них?» — интересуется hbkt***.

«Интересно, а сам премьер действительно вакцинировался или он вакцинирован только на словах?» — вопрошает c2i2***.

«Если правительство будет молчать, то и в обществе волнений не будет», — отмечает cesi***.

«Да это же просто простуда!» — пишет tjxo***.