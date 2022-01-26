Сеул, , 04:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 12 734 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных за сутки заболевших. При этом предыдущий рекорд — 8571 случай — был зафиксирован в Южной Корее накануне. Центр предполагает, что резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 762 983. Также за минувшие сутки в стране скончались 32 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6620 человек.