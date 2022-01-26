Сеул, , 14:26 — REGNUM 26 января в Южной Корее ввели новую систему диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, цель новых мер — остановить распространение штамма «Омикрон».

В соответствии с новыми предписаниями пациенты из групп высокого риска сдают ПЦР-тесты, а остальные пациенты — экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращён до семи дней.

Сперва новая система будет применяться в четырёх регионах страны, где зафиксировано самое большое число заражений штаммом «Омикрон». В частности, в провинции Чолла-Намдо, в городе Кванджу, Пхёнтхэк и Ансон провинции Кёнгидо. С 29 января данная система будет действовать по все стране.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 762 983.

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