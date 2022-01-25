В январе 2022 года стало известно, что на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае появился новый резидент. По цепочке взаимосвязей новая компания уходит к семье Сергея Дарькина, который занимал пост губернатора Приморья с 2001 по 2012 год. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Сергей Дарькин

Новый резидент и его бенефициары

В ЕГРЮЛ 27 декабря 2021 года было зарегистрировано некое ООО «ТИГР-Фабрика». Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Максим Грачёв, которому также принадлежит 1% компании.

Основной владелец ООО «ТИГР-Фабрика» — ООО «Инвестиционная компания «Смарт», созданное в 2007 году. Принадлежит компания «Смарт» — ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР).

В январе 2022 года был обнародован список аффилированных лиц НБАМРа. В их число вошли Сергей Передрий, который при Дарькине в период губернаторства оного занимал статус вице-губернатора.

Основную долю в НБАМР (86,77%) имеет АО «Дальинвестгрупп», которое приморские СМИ связывают с семьей Дарькина — через его супругу Ларису Белоброву (крупного акционера банка «Приморья» с долей 54,16% (на ноябрь 2021 года).

На сайте ЦБ РФ в карточке банка «Приморье» на февраль 2020 года было указано, что Белобровой принадлежит «75,7479% акций (84,1643% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Дальинвестгрупп».

(сс) Maxton Банк «Приморье»

Из отчётности НБАМР также следует, что Лариса Дмитриевна Белоброва — «лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество». Такой же статус имеет и Андрей Норин — ещё один бывший вице-губернатор. А дочь экс-губернатора Дарькина — Анна Хмарук входит в совет директоров базы рыболовства.

Данная информация позволяет сделать выводы о связи нового резидента ТОР «Надеждинская» с семьей экс-губернатора Дарькина.

Примечательно: ООО «Инвестиционная компания «Смарт» в июле и декабре 2021 года учредило сразу шесть юрлиц, что может говорить о создании ещё одного холдинга под рукой семьи бывшего главы региона. В числе свежеиспеченных активов — рыбопромысловые ООО «Октопус» и ООО «Мара», а также ООО «Смарт-море» (вложение в ценные бумаги), «Тигр шиппинг» (деятельность морского грузового транспорта) и ООО «Находка Эйдженси» (снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте).

Есть в активе ИК «Смарт» и доля в рыбопромысловой фирме ООО «Рускор». Последним руководит Андрей Норин, чьи данные совпадают с данными бывшего вице-губернатора Приморья, а совладельцем указан сам Сергей Дарькин.

Администрации Приморского края Владимир Балан

И прочие активы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого бывший замминистра регионального развития РФ, экс-губернатор Сергей Дарькин и аффилированные с его семьей лица отметились в скандале, связанном с контролем над «Владивостокским морским рыбным портом» (ВМРП).

Во время спора за влияние на крупного дальневосточного стивидора за спинами юрлиц мелькали как фигура бывшего губернатора Дарькина, так и действующего главы, бывшего рыбопромышленника Олега Кожемяко.

14 января 2022 года был опубликован список аффилированных лиц ВМРП. 51,9% числятся за ООО «Геотэкс» (Москва). В то же время в числе аффилированных лиц и лицами из одной группы указаны Анна Хмарук — дочь Дарькина и ООО «Тигр-инфраструктура» (владеет 45% в «Геотэксе»). Компания «Тигр-инфраструктура» создана в июне 2021 года и принадлежит всё тому же продарькинскому АО «Дальинвестгрупп».

Примечательно: 23 декабря 2021 года долю в 22,37% в ВМРП получило некое АО «Ником-Восток», созданное во Владивостоке 13 декабря 2021 года. Бенефициары этой компании не раскрываются. Директор — Вячеслав Смирнов, который имеет доли в ряде действующих компаний Приморья, а также был совладельцем ликвидированного в 2020 году ООО «Серебряный ключ». Среди владельцев последнего отметился Михаил Робканов — председатель клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края, экс-президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Сергей Дарькин

Нашла коса на камень — как пересеклись интересы Кожемяко и Дарькина

Экс-губернатор «подмял» рыбный порт, а судьба причалов под вопросом?

Семья экс-губернатора Дарькина скупает старейшие рыболовецкие активы?

Таким образом, покинув пост губернатора Приморья, свои интересы в рыболовном регионе Сергей Дарькин не свернул, а, наоборот, активно расширяет. Ведь теперь ограничений, связанных с госслужбой, у него нет.