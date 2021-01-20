20 января 2021 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:45 — REGNUM Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин и его бизнес-партнёры могут получить контроль над существенной долей рыболовной отрасли Дальнего Востока. Поговаривают о возможном слиянии двух старейших фирм региона — «Находкинской базы активного морского рыболовства» (НБАМР) и камчатского «Океанрыбфлота», что в свою очередь приведёт к появлению в РФ крупного «держателя» квот. ИА REGNUM попыталось выяснить, насколько слухи правдивы.

Сергей Дарькин premier.gov.ru

О том, что два крупных участника рыболовной отрасли Дальнего Востока могут объединиться, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Отмечалось, что в случае слияния группа получит права на вылов более 460 тыс. тонн рыбы в год, а также такой ход может облегчить компаниям «доступ к финансированию и расширит возможности для инвестиций в судостроение».

Напомним, со стороны российских властей ранее заявлялось о возможном выделении новых инвестиционных квот под строительство судов, и это может произойти уже в 2022 году.

О возможном слиянии

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» ведёт свою историю с 1950-х годов.

Камчатский «Океанрыбфлот» ведёт свою историю с апреля 1968 года. На сайте предприятия отмечается, что ежегодно через его цеха проходит около 250 тысяч тонн сырца — порядка 30% от общего количества ресурса, добываемого региональными предприятиями. Компания также имеет собственный флот (на 2018 год — 14 рыболовных судов), и по итогам 2020 года освоила почти 270 тысяч тонн сырца.

В отчёте компании «Океанрыбфлот» за 2018 год отмечалось, что она обеспечена «квотами на вылов водных биоресурсов на период по декабрь 2033 года в объеме 230−240 тысяч тонн в год». В 2020 году Минсельхоз России включил предприятие в список системообразующих.

На 31 марта 2020 года акционерами ПАО «Океанрыбфлот» числились член совета директоров Игорь Евтушок с долей в уставном капитале 48,92% и Валерий Пономарев — 48,92%.

Напомним, Евтушок — депутат Законодательного собрания Камчатского края трёх созывов. В рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2020» занимает второе место с доходом 5477,6 млн рублей.

Данные Пономарева полностью совпадают с данными члена Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Камчатского края. В том же рейтинге Forbes он занял четвёртое место с декларированным доходом 2799,42 млн рублей.

В ЕГРЮЛ фигурируют ещё несколько юрлиц, доли в которых имеют Пономарев и Евтушок. Например, рыболовецкое ООО «Интерна» на Камчатке, владеющая рыбопромышленной фирмой «Ничира».

Среди конкурентов «Океанрыбфлот» в своём отчёте за 2018 год называл в том числе и НБАМР, а уже в январе 2021 года из списка аффилированных лиц последнего стало известно, что с 3 декабря 2020 года камчатская фирма «принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит» и НБАМР. Прочих деталей в материалах не было. В то же время на сайте раскрытия информации отмечалось, что 11 декабря 2020 года прошло заседание совета директоров, и повестка включала лишь два вопроса — «принятие решения о согласии на совершение сделки». Речь шла о двух сделках, но их детали пока неизвестны.

Также с декабря 2020 года в состав одной группы с НБАМР входят камчатское ООО «Марлин» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), которым владеет «Океанрыбфлот», его директор Евгений Новоселов, сахалинское ООО «Инсайд» (морское рыболовство) и Юрий Кудря, чьи данные совпадают с данными руководителя приморского ООО «Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида», которой на 70,33% владеет АО «Дальинвестгрупп» и на 19,67% — ООО «Акция-ДВ-Находка» (владелец — член совета директоров НБАМР Сергей Передрий).

Состав дивизиона НБАМР в 2020 году также пополнился рядом юрлиц, которые указаны с отметкой «лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество». В их числе — сахалинское ООО «Парус» (работает в сфере морского рыболовства, с августа 2020 года контролируется АО «Дальинвестгрупп»), приморские ООО «Владлёд», «Владлёд-Аква», ООО «АТМ Групп», региональная общественная организация «Федерация конькобежного спорта Приморского края», ООО «Посьет», «Посьет-1», «Посьет-2», АО «Рыболовецкий Колхоз «Восток-1» (все работают в сфере морского рыболовства). А также — сахалинские ЗАО «Альбакор Прим», ЗАО «Примрыбфлот», ООО «Феникс», ООО «Прибой-К», ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» и ООО «Сонар».

О собственниках НБАМР

На конец декабря 2020 года основным акционером НБАМР являлось московское АО «Дальинвестгрупп» с долей в уставном капитале 86,60%. Была доля и у ООО «Инвестиционная компания «СМАРТ» из Владивостока — 0,31%.

По данным из отчёта НБАМР за третий квартал 2020 года, в состав совета директоров входят имеющий небольшую долю акций Сергей Передрий (бывший член совета директоров ПАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», член совета директоров банка «Приморье», бывший вице-губернатор Приморья), Савелий Пономаренко (член совета директоров банка «Приморье», числился директором ООО «Аква-Инвест», но в июне 2020 года компанию с таким названием, принадлежащую НБАМР, возглавил Олег Дарькин), Виктор Быков (числился сотрудником ПАО «Тигр» и гендиректором ООО «РКК «Холдинг»), Владимир Балан (на тот момент председатель совета директоров АО «Завод ЖБИ-3»), гендиректор компании Сергей Юртаев, главный бухгалтер ПАО «ТИГР» Наталия Родная.

Сохранил своё место в статусе заместителя председателя совета и экс-губернатор, бывший замминистра регионального развития РФ Сергей Дарькин, а также его дочь — Анна Хмарук.

К слову, в списке аффилированных лиц с марта 2007 года есть и супруга бывшего губернатора Сергея Дарькина — Лариса Белоброва, а с 2020 года и Олег Михайлович Дарькин (возможно, родственник экс-губернатора).

О бизнесе бывшего губернатора

Покинув свой пост в 2012 году, Сергей Дарькин занялся бизнесом. В ЕГРЮЛ за ним в частности закреплены доли в ряде компаний в статусе ООО. Например, совместно с акционером НБАМР — ООО «ИК «Смарт» — он владеет южносахалинским ООО «Рускор» (морское рыболовство). Фирму возглавляет ещё один бывший вице-губернатор в бытность руководства Приморьем Дарькиным — Андрей Норин. В активе «Рускора» — доли в трёх фирмах по добыче и переработке рыбы.

Экс-губернатор совместно с Владимиром Баланом владеет тремя строительными компаниями во Владивостоке — ООО «Специализированный застройщик «Аякс», «Шкота» и «Улисс». Все они созданы в 2020 году.

В бизнес-портфеле Дарькина также доля в тульском ООО «Охотничья слобода» (совладелец — Лариса Белоброва, фирма специализируется на охоте), московском ООО «РКК Холдинг» (совладельцы — Дмитрий Коцюбинский и Дмитрий Дангауэр) и в ООО «Гамаюн», которым он владеет совместно с камчатским ООО «Севкурстрой» (подготовка стройплощадки) и Сергеем Передрий — владельцем «Севкурстроя».

Помимо этого, в годовом отчёте НБАМР Сергей Дарькин фигурировал как первый директор «Nakhodka Seafood» S.R.O. Фирма с таким названием зарегистрирована в Чехии.

Примечательно: дочь Сергея Передрия — Татьяна Рухляда, по данным из отчёта НБАМР за третий квартал 2020 года, работает менеджером другой чешской компании — PricewaterhouseCoopers Ceska republika S.R.O.