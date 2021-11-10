Анастасия Степанова, 10 ноября 2021, 07:32 — REGNUM Вокруг «Владивостокского морского рыбного порта» продолжаются подковерные интриги, связанные со сменой акционеров и контролем над крупным стивидором Дальнего Востока. Если ранее за спиной одного из акционеров мелькала фигурала бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, то сейчас на горизонте показался действующий глава региона, экс-рыбопромышленник Олег Кожемяко, семья которого весьма активно занимается бизнесом в подведомственном ему регионе. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Напомним, ВМРП является правопреемником одноимённого государственного предприятия, которое вело свою историю с 1938 года. Порт занимает площадь свыше 370 тыс. кв. м, 146 тысяч из которых приходится на открытые склады.
ВМРП — один из крупных операторов морских терминалов, потому контроль над ним открывает весьма широкие перспективы.
По итогам 2020 года выручка порта составила 2,991 млрд рублей против 3,156 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 172,01 и 310 млн рублей соответственно.
Конфликт вокруг ВМРП начался ещё весной 2021 года, когда на его территорию наведались следователи с обыском, который был связан с уголовным делом об экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей. Объектом интереса следствия тогда выступил один из бенефициаров и член совета директоров порта — Денис Сарана, семья которого ещё недавно имела весомый пакет акций.
Справка: Сарану связывают с бывшим мэром Владивостока Виталием Веркеенко (занимал пост в 2017—2018 годах).
Что искала ФСБ в рыбном порту и при чём тут бывшие мэр и губернатор?
В августе 2021 года в порту практически незаметно для широкой общественности прошла рокировка в составе бенефициаров. О ней стало известно в сентябре, после проигрыша ВМРП в споре за причалы, который инициировало ФГУП «Нацрыбресурс».
Справка: 25 октября 2021 года ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» обжаловать вердикт по иску «Нацрыбресурса» не смогло. Суд не нашел оснований для отмены решения о расторжении договора аренды, что влечёт за собой передачу причалов №44−54.
Возвращаясь к чехарде с акционерами порта.
В августе 2021 года у акционера ВМРП — московского ООО «Геотэкс», которому принадлежало почти 52% акций, появились два новых собственника к уже имеющимся двум (сингапурской фирме SPARKLER HOLDINGS PTE. LTD и Дмитрию Мартынову): ООО «Тигр-инфраструктура» и Сергей Передрий. Последний был вице-губернатором при Сергее Дарькине, когда тот занимал пост губернатора Приморского края. А также Передрий работал в рыболовной компании «Ролиз», основанной Дарькиным. На 2020 год совместно с супругой Дарькина — Ларисой Белобровой Передрий и его жена — Елена Оскаровна Передрий являются акционерами банка «Приморья».
Справка: по имеющимся данным, супруга Сергея Передрия — родная сестра Германа Грефа.
Ещё один новый бенефициар порта — ООО «Тигр-инфраструктура» — находится в полной собственности АО «Дальинвестгрупп», которое приморские СМИ связывают с семьей Дарькина (через всё ту же Белоброву).
Экс-губернатор «подмял» рыбный порт, а судьба причалов под вопросом?
В конце октября 2021 года стало известно, что в преддверии общего собрания, намеченного на 9 ноября 2021 года, группа акционеров, которая представляет интересы Дарькина, обратилась в ФАС с заявкой на покупку оставшейся доли в ООО «Геотэкс». Газета «Конкурент» уточняла, что речь идёт о 45% доли сингапурской фирмы.
Вот только вместо одобрения антимонопольное ведомство задалось вопросом, а не скрыл ли в своё время «Геотэкс» переход контроля над компанией к иностранному инвестору. Если ФАС одобрит сделку по выкупу доли в ООО, то контроль над «Геотэксом» перейдёт к структурам, близким к экс-губернатору Дарькину.
Что касается Сергея Передрия, то ещё в начале ноября 2021 года он вышел из состава владельцев ООО «Геотэкс». В ЕГРЮЛ доля в 15,88%, которая была закреплена за ним, теперь числится собственностью ООО «Тигр-инфраструктура». В целом фирма, связанная с семьей Дарькина, владеет 45% ООО «Геотэкс». При покупке доли иностранного юрлица экс-губернатор получит контроль над 52% акций ВМРП.
А пока ФАС решает судьбу долей в «Геотэксе», в списке акционеров ВМРП снова рокировка — и весьма интересная.
Из данных центра раскрытия корпоративной информации ИА REGNUM стало известно, что ещё в середине сентября 2021 года право распоряжаться пакетом из 24,99% акций порта приобрёл Александр Евдокимов. И вот же совпадение. Именно Александр Евдокимов является руководителем как минимум двух компаний, принадлежащих семье действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Совместно с сыном губернатора Никитой Кожемяко Евдокимов владеет и руководит калужским ООО «Ворсино Айс». Он же был директором приамурского актива Кожемяко-младшего — ООО «Амур агро холдинг», который с 9 ноября 2021 года возглавляет бывшая и. о. министра сельского хозяйства Сахалина Тамара Муленкова.
Евдокимов также является директором ООО «Торговый дом Фили» (Москва). Владеют этим обществом Ирина Герасименко, чьи данные совпадают с данными жены губернатора, и Ольга Кравченко, которую называют родной сестрой Кожемяко.
Госльготы для клана Кожемяко — что дозволено барину, не дозволено холопу?
Золотой поплавок Кожемяко — на чём зарабатывает сын губернатора?
Из всего этого можно сделать вывод, что в рыбном порту столкнулись интересы двух семей — бывшего губернатора Дарькина и действующего Кожемяко. Кто кого одолеет?