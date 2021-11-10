10 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 07:32 — REGNUM Вокруг «Владивостокского морского рыбного порта» продолжаются подковерные интриги, связанные со сменой акционеров и контролем над крупным стивидором Дальнего Востока. Если ранее за спиной одного из акционеров мелькала фигурала бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, то сейчас на горизонте показался действующий глава региона, экс-рыбопромышленник Олег Кожемяко, семья которого весьма активно занимается бизнесом в подведомственном ему регионе. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Напомним, ВМРП является правопреемником одноимённого государственного предприятия, которое вело свою историю с 1938 года. Порт занимает площадь свыше 370 тыс. кв. м, 146 тысяч из которых приходится на открытые склады.

ВМРП — один из крупных операторов морских терминалов, потому контроль над ним открывает весьма широкие перспективы.

Конфликт вокруг ВМРП начался ещё весной 2021 года, когда на его территорию наведались следователи с обыском, который был связан с уголовным делом об экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей. Объектом интереса следствия тогда выступил один из бенефициаров и член совета директоров порта — Денис Сарана, семья которого ещё недавно имела весомый пакет акций.

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В августе 2021 года в порту практически незаметно для широкой общественности прошла рокировка в составе бенефициаров. О ней стало известно в сентябре, после проигрыша ВМРП в споре за причалы, который инициировало ФГУП «Нацрыбресурс».

Владивостокский морской рыбный порт © Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Возвращаясь к чехарде с акционерами порта.

В августе 2021 года у акционера ВМРП — московского ООО «Геотэкс», которому принадлежало почти 52% акций, появились два новых собственника к уже имеющимся двум (сингапурской фирме SPARKLER HOLDINGS PTE. LTD и Дмитрию Мартынову): ООО «Тигр-инфраструктура» и Сергей Передрий. Последний был вице-губернатором при Сергее Дарькине, когда тот занимал пост губернатора Приморского края. А также Передрий работал в рыболовной компании «Ролиз», основанной Дарькиным. На 2020 год совместно с супругой Дарькина — Ларисой Белобровой Передрий и его жена — Елена Оскаровна Передрий являются акционерами банка «Приморья».

Ещё один новый бенефициар порта — ООО «Тигр-инфраструктура» — находится в полной собственности АО «Дальинвестгрупп», которое приморские СМИ связывают с семьей Дарькина (через всё ту же Белоброву).

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В конце октября 2021 года стало известно, что в преддверии общего собрания, намеченного на 9 ноября 2021 года, группа акционеров, которая представляет интересы Дарькина, обратилась в ФАС с заявкой на покупку оставшейся доли в ООО «Геотэкс». Газета «Конкурент» уточняла, что речь идёт о 45% доли сингапурской фирмы.

Вот только вместо одобрения антимонопольное ведомство задалось вопросом, а не скрыл ли в своё время «Геотэкс» переход контроля над компанией к иностранному инвестору. Если ФАС одобрит сделку по выкупу доли в ООО, то контроль над «Геотэксом» перейдёт к структурам, близким к экс-губернатору Дарькину.

Сергей Дарькин на встрече с Владимиром Путиным Premier.gov.ru

Что касается Сергея Передрия, то ещё в начале ноября 2021 года он вышел из состава владельцев ООО «Геотэкс». В ЕГРЮЛ доля в 15,88%, которая была закреплена за ним, теперь числится собственностью ООО «Тигр-инфраструктура». В целом фирма, связанная с семьей Дарькина, владеет 45% ООО «Геотэкс». При покупке доли иностранного юрлица экс-губернатор получит контроль над 52% акций ВМРП.

А пока ФАС решает судьбу долей в «Геотэксе», в списке акционеров ВМРП снова рокировка — и весьма интересная.

Из данных центра раскрытия корпоративной информации ИА REGNUM стало известно, что ещё в середине сентября 2021 года право распоряжаться пакетом из 24,99% акций порта приобрёл Александр Евдокимов. И вот же совпадение. Именно Александр Евдокимов является руководителем как минимум двух компаний, принадлежащих семье действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Совместно с сыном губернатора Никитой Кожемяко Евдокимов владеет и руководит калужским ООО «Ворсино Айс». Он же был директором приамурского актива Кожемяко-младшего — ООО «Амур агро холдинг», который с 9 ноября 2021 года возглавляет бывшая и. о. министра сельского хозяйства Сахалина Тамара Муленкова.

Никита Кожемяко (слева) Instagram @kozhemiako.oleg

Евдокимов также является директором ООО «Торговый дом Фили» (Москва). Владеют этим обществом Ирина Герасименко, чьи данные совпадают с данными жены губернатора, и Ольга Кравченко, которую называют родной сестрой Кожемяко.

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Из всего этого можно сделать вывод, что в рыбном порту столкнулись интересы двух семей — бывшего губернатора Дарькина и действующего Кожемяко. Кто кого одолеет?