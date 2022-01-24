Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против Российской Федерации не только в случае ее «вторжения» на Украину. России также грозят «серьезные последствия», если она решит установить там «марионеточный режим». Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

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Заявление политика обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Олеси Медведевой («Леся из Страны»). Многие отметили, что создается впечатление, что Британии нужно ввести санкции против России под любым предлогом. Другие также добавили, что сейчас на Украине установлен «марионеточный режим», который контролируется США и Великобританией.

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«Интересно, а как можно установить «марионеточный режим» без вторжения? Или же британцы моделируют ситуацию, при которой силы, которые они считают пророссийскими, победят на выборах? И в таком случае Лондон также посчитает установленную после выборов новую власть «марионеточной» и введет санкции против России за выбор украинского народа?» — пишет телеграм-канал украинского издания «Страна» («Политика Страны»).

«А сейчас там не марионеточное правительство?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Это другое. Сейчас правильное марионеточное правительство», — с сарказмом ответил ему (Arthur) Сергей.

«Как будто в Киеве сейчас не марионетки», — смеется Игорь.

«Баба Лиза (вероятно, речь о Елизавете II. — О. П.) психует — нужно успокоительное в виде подлодок с гиперзвуковыми ракетами у берегов её острова», — не без сарказма пишет benz 331.

Carfax2 Елизавета II

«Лизка (вероятно, речь о Елизавете II. — О. П.) на старости лет решила пальчиком пригрозить. Ню-ню. Островитянам нужно поддерживать имидж великой державы! Всемогущей и страшной в своём гневе!.. Почему-то больше всех есть дело [до] того, что происходит у нас, тем, кто находится за какой-нибудь лужей!.. Видимо, не боятся, что им плюнут в рожу, — не долетит!» — отреагировал Александр.

«Это закончится тем, что госпоже [главе МИД Великобритании Лиз] Трасс вышлют танковый шлем с надписью: «Не отморозь уши», — пошутил Anatoly R.

«И все сразу испугались и стали по стойке смирно: «Есть сэр!» — смеется Olga.

«Британия имеет опыт в распространении фейков. Ну они хотят сохранить действующий курс Украины. Правительство Зеленского их устраивает», — считает «Добрый».

"Короче, бритты начали понимать, что до такой желанной войны дело не дойдет, а санкции вводить надо…» — написал Алекс.

«Если Россия не нападёт, санкции получит всё равно. Надо понимать так», — добавил А. Ю. Иванов.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Уже англосаксы начинают борзеть по полной, выдавливают и американцев из многих «повесток», подключая турок… Но Казахстан показал, что не всё так однозначно… Ну и Украина… то есть Зеленский с компанией полностью легли под англосаксов, которые распоряжаются в нашей стране как у себя дома», — отметила Alisa Fox.

«Думаю, что тут договорняк и распределение сфер влияния… [Американцы] полностью переключатся на Китай, а наглосаксы будут кусать Россию», — ответил ей (Alisa Fox) Василий Д.

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