23 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Великобритания намерена создать тройственный союз с Украиной и Польшей.

Мирослава Романенко, , 13:52 — REGNUM Великобритания намерена создать тройственный союз с Украиной и Польшей. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, 21 января выступая в Институте Лоуи в Австралии.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой неделе Великобритания объявила о новом пакете мер по обучению, поддержке и поставкам оборонительных вооружений для Украины, для повышения ее оборонительных возможностей. Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной», — сказала Трасс.

Элизабет Трасс The British Embassy in Washington D.C

Новость обсудили на украинских телеграм-канала Klymenko Time и «Новое Издание», а также на телеграм-канале украинского журналиста Вячеслава Чечило «The Панда» (также на его странице в социальной сети Facebook).

«Был уже союз у Британии с Польшей. Или, взяв туда Украину, бритты хотят загладить вину перед Польшей и передать ей часть Украины?» — с сарказмом поинтересовалась Лизанька.

«Англичанка гадит», — отреагировал Евгений.

«…[Поляков] история ничему не учит», — добавил «Мирный».

»Если бы не СССР, то немцы уделали бы этих спесивых англосаксов в два счёта. А сейчас эти мерзавцы какие то оси выстраивают против России…» — отметил Виктор.

«Англия и вассалы», — написал One Two.

«Пока народ проснется (если проснется) — страны уже не будет. Вообще-то кто-то верит в дружбу с Польшей? Ей территории нужны!!!» — пишет Y M.

«Англичане всегда там, где можно нажиться», — отреагировал Александр.

«Бритты те ещё колонизаторы, пытаются перехватить инициативу Штатов?» — поинтересовалась Natali K.

«Враждебные [России] страны. Ну что же, так и зафиксировать надо этот статус», — отметил Sergey K.

«Галантерейщик и кардинал — это сила!» — иронизирует Andrey.

«Союз — это когда равны и советуются. Не думаю, что… [Украине и Польше] дадут право голоса и власти», — предположил Shimon R.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Англы уже разок подставили ляхов. Новый виток истории», — добавил Vitaliy Т.

«Тут, говорят, Британия назначила нас любимой женой. После Польши. Тройственный союз предлагает. Новость об этом вызвала большое воодушевление в патриотическом «Фейсбуке» (вероятно, речь идет о националистически настроенных гражданах Украины — М. Р.). Эти люди явно не пробовали оформить британскую визу. Это тот еще квест. Британия-то у нас союзник, но любит она нас почему-то на расстоянии, близко не подпускает. Так что даже сбежать туда честному патриоту в случае чего будет невозможно. Придется к предателям-немцам проситься, а кому и в Москву к «агрессору». Как повезет», — написал украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Просто Британия обиделась, что РФ не пригласила ее к переговорам по НАТО, и таким образом хочет обратить на себя внимание», — выдвинул версию Янко.

«Взрослые дяди продолжают играть друг у друга на нервах. Ожидать ли карту союза РФ, Ирландии и Аргентины? На радость британской короне. Вместе с Мексикой и Гватемалой. Чтоб два раза не вставать», — с сарказмом добавил Dmitry.

«Британия такая Британия», — отреагировал Roma.

«Прекрасный «союзник», история не даст соврать», — пишет Алексей М.

«Не могут англичане без колоний…» — отметил не без сарказма Александр Д.

«Мелкобританцы умеют залюбить до смерти», — подытожила Елена Л.